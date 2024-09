Richard Verschoor veroverde vrijdag voor de tweede keer in zijn FIA Formule 2-carrière de pole-position voor een hoofdrace. De eerste keer was eerder dit jaar in Monaco, wat eindigde in een drama: hij viel in de straten van het prinsdom in leidende positie uit met een technisch probleem. Eerder deze zomer kwam Verschoor als eerste over de finish in de sprintrace in Hongarije, maar toen werd hij gediskwalificeerd. In Azerbeidzjan volgde dan eindelijk wel de revanche.

In Baku had Verschoor op de eerste startrij gezelschap van toekomstig Mercedes F1-coureur Kimi Antonelli. Bij het doven van de rode lichten kwam de Nederlander uitstekend van zijn plek en hij behield de leiding, voor Antonelli. Verder naar achteren ging het helemaal mis. Kush Maini kwam vanaf P5 niet weg en werd geraakt door Oliver Goethe, die als zeventiende was gestart. Pepe Marti kon vervolgens geen kant meer op en vloog na contact zelfs over de kop.

Vanwege de ravage op het rechte stuk van start/finish werd de rode vlag gezwaaid. Alle betrokkenen konden op eigen kracht uitstappen, maar ontbraken bij de herstart. Dat gold ook voor Rafael Villagómez en Niels Koolen, die eveneens slachtoffer werden van de startcrash.

De code rood duurde ruim een half uur, waarna het veld na twee opwarmronden achter de safety car met een rollende start weer werd losgelaten. Op dat moment was er nog slechts 27,5 minuut te gaan, waardoor de coureurs nauwelijks meer aan bandenmanagement hoefden te denken. Het maken van een pitstop was wel nog steeds verplicht.

Verschoor vertrok op het juiste moment en behield zodoende de leiding bij de herstart, gevolgd door Antonelli, Victor Martins, Zane Maloney en Gabriel Bortoleto. Laatstgenoemde kon uitstekende zaken doen in het kampioenschap, aangezien leider in het klassement Isack Hadjar zich slechts op P20 had gekwalificeerd en na de herstart zeventiende lag.

Martins had in de kopgroep het tempo er het beste inzitten en pakte bij het ingaan van de vijfde ronde P2 af van Antonelli. Twee ronden later ging de Fransman ook Verschoor voorbij voor de leiding, met DRS in de run naar bocht 1. Martins trok meteen een gat van ruim een seconde, zodat Verschoor een ronde later niet de kans had om met DRS te counteren.

Al het harde werk van Martins werd echter tenietgedaan bij de pitstops. Martins, Verschoor en Antonelli kwamen alle drie aan het einde van de achtste ronde binnen om hun supersofts in te ruilen voor softs. De bandenwissel bij Martins verliep niet optimaal, waardoor hij áchter Verschoor en Antonelli weer naar buiten kwam.

Aan het einde van de negende ronde kwamen ook Maloney en Bortoleto binnen voor hun verplichte pitstop, waarna zij tussen de top-drie weer naar buiten kwamen. Op dat moment was de volgorde: Verschoor (virtueel) aan kop, gevolgd door Maloney, Antonelli, Martins en Bortoleto. Op koude banden probeerde Maloney zijn positie te verdedigen ten opzichte van Antonelli, maar hij verremde zich voor bocht 3, schoot rechtdoor en zou geen rol van betekenis meer spelen in de strijd om de punten. Antonelli zat aan de buitenkant van Maloney en raakte de coureur van Barbados nog bij het insturen van de bocht, maar kon verder. Wel zag de Italiaan Martins passeren voor (virtueel) P2.

Martins hoopte daarna op jacht te gaan naar Verschoor om hem voor de tweede keer deze race van de koppositie te verdringen. Verschoor moest het daarbij doen met een wagen die niet in het juiste spoor stond, maar in Baku zat het hem een keer mee: de hoofdrace eindigde na een crash van Gabriele Minì in de slotfase achter de safety car. Daardoor was het gevaar geweken en trok de 23-jarige coureur uit Benschop zijn vierde zege in de FIA Formule 2 - en zijn eerste van dit jaar - over de streep.

Martins eindigde als tweede, Antonelli completeerde het podium. Bortoleto werd vierde en pakte daarmee de leiding in het kampioenschap, aangezien Hadjar niet scoorde. De McLaren-junior, kandidaat bij Sauber voor een F1-zitje in 2025, heeft nu 169,5 punt. Hadjar volgt met 165 punten op de tweede plek. De titelstrijd in de FIA Formule 2 gaat over 2,5 maand verder, in het weekend van 30 november en 1 december in Qatar.

De uitslag van de FIA Formule 2-hoofdrace in Baku