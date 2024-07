Verschoor verzilvert sprintpole en pakt F2-zege in Hongarije

Met Richard Verschoor op pole begon de Formule 2-race op de Hungaroring om 14.15 uur, maar niet iedereen stond op de grid toen de lampen op groen gingen. Zane Maloney moest namelijk vanuit de pits beginnen. Zijn auto op het moment dat hij aan de opwarmronde wilde beginnen af. De Barbadaan moest daardoor de race vanuit de pits beginnen.

De overige 21 coureurs konden wel van start gaan. Verschoor begon prima, al had hij al snel Andrea Kimi Antonelli in zijn nek hangen. De Italiaan reed op de softs, terwijl Verschoor een van de coureurs was die op de hards aan de race begon. Door het verschil in compounds drong Antonelli enorm aan bij de Nederlander. Verschoor verdedigde met hand en tand en wist Antonelli in de openingsfase achter zich te houden.

In ronde vier moest Verschoor er toch aan geloven, want Antonelli was op dat moment een slag sneller. De jonge coureur had na het inhalen van Verschoor een hoog tempo te pakken, want hij liep met grote stappen weg bij de Trident van Verschoor en Kush Maini, die dicht in de buurt van de top-twee reed.

Nadat de openingsfase echt achter de rug was, begon Verschoor stukje bij beetje van de achterstand op Antonelli weg te halen. De stappen waren in eerste instantie niet groot, maar wel groot genoeg om de spanning in de race terug te brengen. Achter Verschoor was Maini echter gevaarlijk snel, want hij liet een prima pace op de harde band zien en reed in de slipstream van de Nederlander mee richting Antonelli.

Harde band juiste keuze

In ronde 17 pakte Verschoor P1 terug op Antonelli. De druk werd vol opgevoerd door Verschoor en nadat Antonelli zich in bocht 1 verremde was het gedaan. De PREMA-coureur zakte zelfs zo ver weg, dat hij binnen een ronde op P4 lag. Zijn banden waren daarna dusdanig opgerookt dat er een pitstop moest worden gemaakt.

Dat was voor meerdere coureurs de beste keuze, want de softs waren tegen het einde echt opgebrand. Bijna iedereen die op de zachte band begon, wisselde die in de slotfase in. Wat het gevolg kan zijn als je dat niet deed, dat maakte Enzo Fittipaldi mee. Zijn band plofte namelijk, waardoor punten door zijn vingers glipten.

Het mooiste duel van de race werd verder achterin gestreden. Oliver Bearman, Zak O'Sullivan en Jak Crawford gingen drie dik door een bochtensectie heen. Dat is natuurlijk gedoemd te mislukken, maar wonderbaarlijk genoeg bleven alle drie de coureurs zonder noemenswaardige schade doorrijden. Ook verder achterin werd er geduwd en getrokken, maar ook dat liep allemaal maar net goed af. Onder andere Maloney, Ritomo Miyata en Antonelli hadden het met elkaar aan de stok.

Wie daar totaal geen last van had, was Verschoor. Hij verzilverde de pole en wist de sprintrace naar zich toe te trekken. Maini werd tweede, Victor Martins completeert het podium. Vierde werd Isack Hadjar, die daardoor uitloopt in de stand op Paul Aron. De Est werd zevende. Tussen Hadjar zaten Dennis Hauger en Franco Colapinto. Het laatste punt was voor Taylor Barnard.

Zondag om 10.05 uur staat de hoofdrace op het programma, met Verschoor vanaf P10. De pole is dan voor Aron.

Uitslag Formule 2-sprintrace in Hongarije