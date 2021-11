Verschoor verliest F2-zitje: “Geld is altijd mijn grootste rivaal geweest”

Komend weekend gaat het Formule 2-seizoen in Saudi-Arabië verder zonder Richard Verschoor. De Nederlander laat op Twitter weten dat aan zijn avontuur in de laatste opstapklasse voor de Formule 1 een einde is gekomen wegens een tekort aan budget.

“Helaas is het seizoen voor mij ten einde”, deelt Verschoor mee. “Het mocht niet zo zijn. Een tekort aan budget heeft ertoe geleid dat ik niet door zal gaan in de Formule 2. Geld is altijd mijn grootste rivaal geweest en dit keer heeft het mij verslagen. Aan de andere kant: als één deur sluit gaat er een andere weer open”, blijft hij positief over de toekomst.

Verschoor was bij het Nederlandse MP Motorsport bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 2. Hij maakte indruk door tijdens zijn eerste weekend meteen in de voorste gelederen mee te strijden. Op het circuit van Silverstone behaalde hij een overwinning. Verschoor, die momenteel nog de tiende plek bezet in het kampioenschap, wordt tijdens de laatste twee ronden in Saudi-Arabië en Abu Dhabi vervangen door Jack Doohan. De 18-jarige Australiër, die dit jaar achter Dennis Hauger vicekampioen werd in de Formule 3, maakt aankomend weekend zijn Formule 2-debuut op het stratencircuit van Jeddah.

“Ik heb er heel veel zin in om de laatste twee ronden van het F2-kampioenschap voor MP Motorsport te rijden”, laat Doohan weten. “Dit is een fantastische kans. Ik kan het team niet genoeg bedanken, net als mijn familie en alle anderen die mij in de gelegenheid hebben gesteld om aan de laatste twee raceweekenden mee te doen.” De Red Bull-junior gebruikt zijn deelname aan de F2-ronden in Saudi-Arabië en Abu Dhabi ter voorbereiding op 2022, wanneer hij voltijd in het voorportaal van de Formule 1 actief hoopt te zijn. “Deze races zullen me alvast een basis geven voor volgend jaar. Ik heb verder geen echte doelen, aangezien ik nog niet hoger heb gereden dan de Formule 3. De vrije training wordt de eerste keer dat ik met iets rijd wat hoger is dan de Formule 3, dus ik heb eigenlijk geen verwachtingen voor mezelf. Het enige doel dat ik heb is om zoveel mogelijk tijd op de baan door te brengen en de hele tijd te leren.”

Doohan heeft tijdens het restant van het Formule 2-seizoen Clement Novalak als teamgenoot. De Fransman, die dit jaar derde werd in het Formule 3-kampioenschap, maakt in Saudi-Arabië eveneens zijn F2-debuut en is ook in 2022 voor MP Motorsport actief in deze klasse. Doohan en Novalak waren dit jaar ook al teamgenoten in de F3, bij het Italiaanse Trident.