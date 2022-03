De F2-kwalificatie werd om 18.30 uur lokale tijd in gang geschoten. Meteen dook een aantal coureurs de baan op in de sessie van slechts dertig minuten. De eerste run met snelle tijden leek geleid te gaan worden door Campos Racing-coureur Ralph Boschung, maar hij zag die eer naar Jack Hughes van Van Amersfoort Racing gaan. En terwijl Hughes zijn snelste tijd noteerde, moest Theo Pourchaire - die in de training al flink crashte - zijn bolide al brandend naast de baan parkeren. Dit betekende een rode vlag.

Nadat de wagen was weggehaald en het poeder van de brandblussers was weggeveegd, werd de F2-kwalificatie hervat. Echter duurde dit niet lang. Een crashende Williams-junior Logan Sargeant werd de veroorzaker van de tweede code rood, net nadat Boschung paarse sectortijden noteerde. De rijder uit Zwitserland moest zijn ronde afbreken en dat later bekopen, aangezien zijn setje banden geen grip meer had. Met nog twaalf minuten op de klok werd de sessie hervat.

Ayumu Iwasa pakte na de onderbreking de tijd van Hughes af, al ging Marcus Armstrong daar meteen onderdoor. Boschung die dus veel hinder ondervond van de tweede code rood, nam plaats achter de Hitech Racing-coureur. Liam Lawson nestelde zich intussen op P3, terwijl Richard Verschoor naar de zevende tijd ging. Kort nadat de Nederlander zijn tijd reed, werd wederom een rode vlag getoond. De oorzaak hiervan was onduidelijk. De medical car reed een ronde, maar kwam uiteindelijk niets tegen. Met nog vijf minuten te gaan werd de boel opnieuw in gang geschoten. Boschung besloot, net als een aantal andere rijders, het er echter bij te laten en stapte uit de wagen.

Drugovich ontketend in Jeddah

En terwijl Boschung zich ging opmaken voor de nabespreking, nam Drugovich een flinke hap van de snelste tijd van Armstrong en stelde hiermee uiteindelijk pole-position veilig. Verschoor werd naar de tiende stek verwezen, maar groene sectortijden leverden hem alsnog een knappe tweede tijd op. De Trident-rijder zat twee tienden achter de 1.40.422 van de Braziliaanse polesitter. Jack Doohan kwam in de slotfase naar P3, waardoor Armstrong en Boschung naar respectievelijk de vierde en vijfde tijd werden verwezen. Lawson, Iwasa, Calan Williams, Juri Vips en Hughes completeerden de top-tien.

Voor Van Amersfoort betekent de tiende tijd van Hughes een pole-position voor de F2-sprintrace op zaterdag. Verschoor vangt die wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabië als negende aan. De sprintrace start zaterdagmiddag 13.30 uur Nederlandse tijd. De hoofdrace op zondag begint om 15.55 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Jeddah