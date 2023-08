Verschoor wil ‘droom’ in F2 verwezenlijken, IndyCar optie op lange termijn?

Op het TT Circuit Assen mocht Richard Verschoor zijn sponsoren de stuipen op het lijf jagen, maar eigenlijk de rondjes van hun leven bieden in de tweezitter van MP Motorsport. Het past perfect bij het talent uit Benschop, aangezien hij in het dagelijks leven ook de functies van zakenman en coureur combineert. Om in de Formule 2 te acteren is immers geld nodig en de sponsorzaken die daarvoor nodig zijn, doet Verschoor helemaal zelf. Het levert hem iedere week een druk schema op. "Maar ik heb nu gelukkig een netwerk met geweldige sponsoren. Doordat ik Formule 2 rijd, kan ik die ook meenemen naar Formule 1-weekenden en dat is voor die mensen prachtig om te zien."

Doordat Verschoor afgelopen winter met succes het budget weer rond heeft gekregen, verdedigt hij dit jaar de kleuren van Van Amersfoort Racing. De Nederlander bezet na tien raceweekenden de achtste plek in de rangschikking, al grapt hij zelf op het TT Circuit Assen: "Als je bekijkt hoe ik me dit seizoen voel, dan is het gevoel eigenlijk veel slechter dan hoe we er in werkelijkheid voor staan. Mijn gevoel zou zeggen dat ik nu vijftiende sta, maar in principe staan we er nog best goed bij. Met één overwinning kruip je al weer richting de top drie, dus de snelheid zit er wel in."

Emotionele zege in Oostenrijk: "Macau beste race, dit de grootste zege"

Waar Verschoor over het gevoel spreekt, is hij samen met Van Amersfoort Racing natuurlijk nog in ontwikkeling. "Het is een teamprestatie, dus je doet het altijd samen. We moeten ook niet vergeten dat dit voor Van Amersfoort Racing pas het tweede jaar in de Formule 2 is. Toen we samen begonnen, hadden ze nog maar één jaar in F2 achter de rug. Daardoor zijn er soms wel dingen misgegaan en hebben we niet altijd alle potentie eruit gehaald, maar ik heb in de eerste seizoenshelft veel geleerd." Dat laatste gaat onder meer over de afstelling. "Aan het begin wilde het team een iets andere kant op dan ikzelf. In Jeddah ging het met mijn richting erg goed, maar daarna was Baku wat minder. Daardoor zijn we toch weer een beetje tussen beide sporen beland, terwijl we misschien al eerder één duidelijke richting in hadden moeten gaan."

Het onbetwiste hoogtepunt van de eerste seizoenshelft is natuurlijk de overwinning van Verschoor in Oostenrijk. "Mijn zege in Macau blijft toch de beste race die ik tot dusver heb gereden, daar moest ik echt enorm knokken. Maar overall is de overwinning in Oostenrijk misschien wel de grootste zege die in mijn carrière ga behalen. Of er moet natuurlijk ooit nog eentje in de Formule 1 bij komen", lacht Verschoor tijdens het gesprek met Motorsport.com. "Qua persoonlijke prestaties staat de overwinning in Oostenrijk op plek twee à drie, maar emotioneel gezien staat die absoluut bovenaan. Ik wilde sowieso heel graag een hoofdrace in de Formule 2 winnen en het is ook nog eens gebeurd op de plek waar ik een jaar ervoor nog werd gediskwalificeerd na een zege."

Het belangrijkste aspect bij de triomftoch in Oostenrijk is natuurlijk dat die na het overlijden van Dilano van 't Hoff kwam. Het gaf de zege meer emotionele lading mee. "Het was net alsof het zo moest zijn." Opgemerkt dat zijn interviews en boordradio's na afloop vooral indrukwekkend waren, haakt Verschoor in. "Dat is eigenlijk best wel bizar, want toen ik na de race en de prijsuitreiking weer in de auto stapte om naar Nederland te rijden, wist ik eigenlijk helemaal niet meer wat ik had gezegd. Dat kwam er op dat moment echt zo puur uit, het was niet van tevoren bedacht of wat dan ook. Het kwam echt uit het hart." Toen de Formule 2 enkele weken later een bezoek bracht aan Spa-Francorchamps liep Verschoor ook mee met het evenement dat Alpine ter nagedachtenis aan Van 't Hoff en Anthoine Hubert had georganiseerd. "Dat was indrukwekkend en het is geweldig dat ze zoiets hebben georganiseerd, al ben ik ook nog eventjes gebleven toen alle camera's weg waren. Dat soort dingen verwerk ik namelijk het liefst op mijn eigen manier."

F2-titel de droom, daarna IndyCar of endurance in?

Tijdens het raceweekend in Spa reed Verschoor eveneens naar het podium, ditmaal in de sprintrace, maar er ging een streep door zijn naam in de uitslag. Volgens de officiële lezing van de FIA is Verschoor op het Ardennencircuit gediskwalificeerd vanwege het gebruik van een verkeerde 'throttle map', al verduidelijkt hij in de Drentse hoofdstad dat het om een switch op het stuur ging die voor de start niet was omgezet. "Daardoor neem ik er de verantwoordelijkheid voor. Ik heb er alleen 0,0 voordeel van gehad, mijn start was zelfs nog slechter dan dat die anders was geweest. In de eerste bocht wist ik het trouwens al, toen zag ik meteen dat de switch verkeerd stond. Ik mocht na afloop wel naar het podium en je probeert dan nog wel een beetje te genieten omdat de prestatie an sich al is geleverd, maar ik wist al dat ik uit de uitslag zou gaan."

Het maakt dat de teller tot dusver op één podiumnotering staat, al komen daar nog minimaal twee bij als het aan Verschoor ligt in de tweede seizoenshelft, die uit de raceweekenden in Zandvoort, Monza en Abu Dhabi bestaat. "Ik ben tevreden als wij in die weekenden nog twee keer op het podium komen, natuurlijk het liefst te beginnen in Zandvoort."

In het zogenaamde 'silly season' is het ook al iets verder vooruitkijken dan de tweede seizoenshelft. Wat is Verschoor bijvoorbeeld van plan voor 2024? "Er zijn meerdere opties en meerdere gesprekken gaande, maar ik zit nu nog in de oriënterende fase." Simpel gezegd zijn er drie pijlers waar Verschoor aan denkt: nog een jaar in de Formule 2, naar IndyCar of endurance. Plan A lijkt nog een jaar in de hoogste opstapklasse onder de Formule 1 te zijn, ook omdat de overstap naar andere raceklassen in theorie ook later kan. "Dat zeg je precies goed. Ik ben nog relatief jong en wil heel graag eens Formule 2-kampioen worden. Dat is toch wel een droom van me. In dat opzicht scheelt het ook dat ik hier al een tijdje rondloop en inmiddels veel mensen in de paddock ken." Gevraagd of een extra jaar met Van Amersfoort dan een voorname optie is, luidt het antwoord: "Ik vind de omgeving waarin en de mensen met wie ik samenwerk wel belangrijk. Zij hebben mij het vertrouwen gegeven richting dit jaar en die dingen vergeet ik niet zomaar."

Daarnaast heeft de Formule 2 zoals al even aangestipt ook een commercieel voordeel. Het maakt de lastige legpuzzel om het budget rond te krijgen net iets makkelijker. "Voor mijn sponsoren is in het voorprogramma van de Formule 1 rijden gewoon heel aantrekkelijk. Ze kunnen mee naar die raceweekenden en bovendien wordt de Formule 2 steeds populairder. Dat geeft hen binnen Europa veel zichtbaarheid. In een Amerikaanse raceklasse zou zoiets toch een stuk lastiger liggen." Dat gezegd hebbende, trekt IndyCar Verschoor wel op termijn. "Het racen in IndyCar is puur en wat ruwer, daar houd ik wel van. Ik volg iedere race. Kijk bijvoorbeeld ook naar die kwalificatie in Toronto, waar ze in de regen gewoon op slicks reden. Het is puur racen en dat spreekt mij aan."

Verschoor laat weten dat hij een tijd geleden al eens voor het Amerikaanse traject is gepolst. "Als je vraagt wanneer het zaadje is geplant, dan is er anderhalf jaar geleden een aanbod geweest om naar Indy Lights te gaan. Vanwege het prijzengeld en meteen doorstromen naar IndyCar had dat in theorie wel interessant kunnen zijn, maar nu is de situatie natuurlijk anders", duidt Verschoor erop dat hij bij een Amerikaanse overstap nu het liefst meteen doorstroomt naar het hoogste niveau. Daarnaast lonkt de langeafstandsracerij op termijn, zeker doordat het met de hypercars behoorlijk aantrekkelijk belooft te worden. "Zeker, al kan ik daar eigenlijk helemaal nog niets over zeggen. Een combinatie met de Formule 2 en dan enkele enduranceraces erbij zou natuurlijk ook best interessant kunnen zijn voor mij..." Het is vooralsnog toekomstmuziek, aangezien Verschoor eerst een doel heeft dat beduidend dichterbij ligt: scoren voor eigen publiek in Zandvoort. "Dat zou bijzonder tof zijn!"