De Formule 2-coureurs trapten dinsdag het testwerk op het Bahrain International Circuit af in een poging zich voor te bereiden op het F2-seizoen. De opstapklasse naar de Formule 1 begint, net als de koningsklasse zelf, in het weekend van 5 maart in Sakhir aan het nieuwe jaar. Théo Pourchaire deed op de openingsdag het beste werk door de rapste tijd te noteren. De Fransman werd daarbij op de hielen gezeten door Richard Verschoor en Arthur Leclerc, het broertje van F1-coureur Charles Leclerc.

Alle F2-teams maakten zich woensdag op voor het vervolg van de driedaagse test. De harde band was de band die in de ochtend uit de rekken werd gehaald. Frederik Vesti noteerde al vrij rap de snelste tijd met 1.47.123, waar hij later nog eens twee seconden van wist af te halen. De Mercedes-junior was dan ook de snelste man van de ochtend, voor Ralph Boschung en Leclerc. Verschoor tekende in de ochtendsessie voor de twaalfde tijd. Met nog anderhalf uur werd de test kort stilgelegd door het stilvallen van Trident-coureur Roman Stanek.

In de middag besloot Verschoor het tempo op te voeren en noteerde als een van de eerste coureurs een snellere tijd in zijn Van Amersfoort-bolide. Hij plaatste zich voor Vesti en Juan Manuel Correa. Intussen zorgde Pourchaire voor de tweede rode vlag van de dag. Nadat de sessie werd hervat was het Enzo Fittipaldi die de rapste middagtijd noteerde. Op een vers setje softs schaafde ART-coureur Victor Martins bijna tweeënhalve seconde van die tijd. Verschoor besloot ook op de zachtste band verder te gaan en perste er 1.42.140 uit, slechts 0.008 seconde voor Martins. Met nog negen minuten op de klok werd opnieuw de rode vlag gezwaaid, dit keer voor Clement Novalak. Hierdoor sloot Verschoor de tweede testdag als snelste af, kort voor Martins en Dennis Hauger. Donderdag krijgen alle heren de laatste kans zich klaar te stomen voor de seizoensopener.