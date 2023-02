Verschoor na snelste tijd bij test: "Nog niet helemaal tevreden"

De 22-jarige Richard Verschoor begint begin maart aan zijn derde seizoen in de Formule 2. Na dienstverbanden bij MP Motorsport en Trident is hij in 2023 aanbeland bij de tweede Nederlandse renstal in de klasse: Van Amersfoort Racing. Na de eerste kennismaking tijdens de post-season test in Abu Dhabi bereidt de combinatie zich in Bahrein voor op de seizoensstart, die tussen 3 en 5 maart op dezelfde locatie plaatsvindt. Tot dusver heeft Verschoor daarbij een uitstekende indruk achtergelaten. Op de eerste testdag kwam de Nederlander tot de tweede tijd van de dag, woensdag deed hij daar nog een schepje bovenop door de snelste tijd van de dag te rijden.

Toch is Verschoor nog niet helemaal tevreden met hoe het loopt tijdens de test in Bahrein. Hij ziet ruimte voor verbetering en stelt dat ook zijn snelste ronde van de woensdag nog niet perfect was. "De ochtend met raceruns was erg lastig. We moeten daarin nog wat vinden. Er zijn zeker dingen waar we aan moeten werken. Het gevoel op de softs is heel goed en ik ben blij met hoe het team aan de auto werkt en hoe we met bepaalde situaties omgaan, maar we moeten nog aan enkele dingen werken om een compleet pakket te krijgen", vertelde Verschoor na afloop van de tweede van drie testdagen op het Bahrain International Circuit. "Natuurlijk ben ik blij met P1, maar ik had nog niet eens het gevoel dat ik er alles uithaalde. Het was echter wel een goede ronde."

Op de laatste testdag draait het voor Verschoor en Van Amersfoort Racing om de langere raceruns. Dat is ook het punt waar de tweevoudig F2-racewinnaar nog de meeste ruimte voor verbetering ziet. "Na de eerste twee dagen zou ik zeggen dat we nog aan de racesnelheid moeten werken. Op dat vlak heb ik nog niet het volledige vertrouwen. We staan er eerlijk gezegd goed voor, maar ik ben nog niet helemaal tevreden", verklaart hij. Aan de samenwerking met VAR ligt het in ieder geval niet, want Verschoor voelt zich al goed thuis bij zijn nieuwe werkgever. "Het draait altijd om de mensen leren kennen. Je leert mensen echt kennen als je samen door moeilijke momenten gaat, maar ook met goede momenten. Daar hebben we dus nog meer tijd voor nodig, maar nog voordat ik tekende, had ik al het gevoel dat ik goed in de groep lag. Het helpt ook dat we bijna allemaal Nederlanders zijn, dus ik voel me goed."