Nadat Richard Verschoor de testsessie in Bahrein dinsdag had afgetrapt met de tweede tijd, prijkte zijn naam aan het einde van de tweede testdag op woensdag bovenaan dankzij een 1.42.140. Op donderdag gingen de rondetijden niet verder omlaag. Kush Maini van Campos Racing reed de snelste tijd op de laatste testdag door rond te gaan in 1.42.623. Zodoende bleef Verschoor over de hele Formule 2-test genomen de rapste op het circuit van Sakhir.

Op de ochtend van de laatste testdag was Ralph Boschung, eveneens uitkomend voor het Spaanse Campos, nog snelste gegaan. Met 1.45.027 was de Zwitser zelfs twee seconden sneller dan de rest. Clement Novalak en Dennis Hauger wisselden elkaar aan het begin van de dag af op P2, maar het was uiteindelijk de Fransman van Trident die best-of-the-rest was voor de pauze met een tijd van 1.47.031. Red Bull-junior Hauger zou in de loop van de sessie wegzakken naar de vijftiende stek in de tijdenlijst. Victor Martins sloot de ochtendsessie achter Boschung en Novalak af op P3 door slechts twee honderdsten langzamer te gaan dan laatstgenoemde. Verschoor liet voor de break achter Roy Nissany en Frederik Vesti de zesde tijd noteren.

Na een anderhalf durende lunchpauze liet Sauber Academy-coureur Theo Pourchaire zich vrijwel meteen bovenaan zien met een tijd van 1.42.913. Na een rode vlag voor Arthur Leclerc, die met zijn DAMS op de baan tot stilstand was gekomen, nam Nissany over op P1 door acht duizendsten sneller te gaan dan Pourchaire. Met nog twintig minuten op de klok veroorzaakte Trident-rijder Roman Stanek een nieuwe rode vlag. Nadat de sessie was hervat, kwam Maini nog tot 1.42.623, waardoor Nissany naar de tweede stek zakte en Pourchaire genoegen moest nemen met P3.

Verschoor was tiende in de afsluitende sessie van de test, maar gaf vooraf al aan vooral nog aan zijn race pace te willen werken. "Na de eerste twee dagen zou ik zeggen dat we nog aan de racesnelheid moeten werken. Op dat vlak heb ik nog niet het volledige vertrouwen. We staan er eerlijk gezegd goed voor, maar ik ben nog niet helemaal tevreden", zei de 22-jarige coureur uit Benschop voor de start van de laatste testdag.

Het Formule 2-seizoen 2023 gaat in het eerste weekend van maart van start in Bahrein, waar dan ook de eerste F1-race van het jaar plaatsvindt.