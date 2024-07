Verschoor slaat terug na diskwalificatie: "Heb alle meetings overgeslagen!"

Het lijkt bijna een vloek: drie keer is Richard Verschoor een overwinning in de Formule 2 kwijtgeraakt door een 'technische overtreding'. Op de Hungaroring bleek het zaterdag weer bingo. Verschoor kwam als eerste over de finish in de sprintrace, maar zag nadien een streep door zijn naam gaan doordat de bodemplank te dun bleek. "Uiteindelijk was de bodemplank maar 0.3 millimeter te dun. Het was een fout en natuurlijk is het lastig te accepteren, maar het is wat het is", laat Verschoor een dag later in de persconferentie weten. "Ik was niet echt boos op het team, maar vooral teleurgesteld. Dit is niet de eerste keer, het is al de derde keer dat ik gediskwalificeerd ben na een overwinning. Ik was gisteren niet zo heel blij en dat is achteraf goed geweest, aangezien de dip in emotie iets minder groot was. Maar natuurlijk is het weer een overwinning die weg is, weer een beker die je niet mee naar huis kunt nemen en weer punten die weg zijn. Het is een lastig seizoen, maar ik geef nooit op en ik geef ook niet af op mijn team."

Nog twee uur wachten met het echte juichen

Waar Verschoor aangeeft dat hij na zijn overwinning 'niet blij' was, blijkt dat ook te maken te hebben met de voorgaande overwinningen die hij buiten zijn schuld om kwijt is geraakt. "Ik was gisteren niet echt blij omdat ik de ervaring van een kwijtgeraakte overwinning al eerder heb gehad. De vorige keer was ik superblij op het podium, vierde ik het volop met sponsoren en het team, en daarna bleek ik nul punten te hebben en zonder beker naar huis te gaan. Als dat één keer gebeurt, dan ben je teleurgesteld. Als het een tweede keer gebeurt, dan ben je er wel klaar mee en bij een derde keer wordt het nog erger. Uiteindelijk is het natuurlijk wat het is, maar ik hoop dat ik deze podiumplek over een uur of twee alsnog kan vieren. Ik wacht gewoon af, want je weet het met mij nooit..."

Door de teleurstelling zag Verschoors voorbereiding op de hoofdrace er ook anders uit dan normaal. "Ik heb vanochtend alle meetings overgeslagen, dus misschien moet ik dat vaker doen!", lacht Verschoor na een vraag van Motorsport.com. "Eerlijk gezegd heb ik helemaal niet meer met het team over gisteren gesproken. Ik heb alleen maar over vandaag gepraat, hoe we de balans zo goed mogelijk konden krijgen en een zo goed mogelijke race konden hebben. Als alles achter de rug is en als ik deze prachtige beker mag houden, dan ga ik het gesprek wel aan en probeer ik te begrijpen wat er gisteren is gebeurd."

Moeilijke tijden horen erbij, momentum voor Spa

Met de podiumnotering in de hoofdrace heeft Verschoor sterk geantwoord, al laat hij weten dat het mentaal niet zo eenvoudig was. "Het was eerlijk gezegd best lastig en ik moet toegeven dat ik niet supergemotiveerd was voor vandaag. Maar ja, als de helm eenmaal opgaat, dan maakt het niet meer uit en ga je all-in. Ik heb de meetings zoals gezegd overgeslagen en was gewoon geïrriteerd door hoe het gaat. Dit seizoen is erg lastig, maar je kunt nooit opgeven. Zelfs in moeilijke tijden moet je doorgaan. Als vandaag alles wel in orde blijkt, dan kan ik natuurlijk niet wachten om met het team te praten en te zien hoe we dingen kunnen verbeteren. Maar goed, moeilijke tijden horen er ook bij."

Het goede nieuws voor Verschoor is dat het eerstvolgende raceweekend niet lang op zich laat wachten, hij kan de goede vorm van Boedapest volgende week meteen meenemen naar Spa-Francorchamps, waar hij net als in Hongarije op de steun van veel Nederlandse fans kan rekenen. "Onze kwalificatie moet nog altijd beter, maar verder hebben we ons dit weekend enorm verbeterd ten opzichte van de voorbije drie raceweekenden. Nu is het aan mij om er in Spa het maximale uit te halen en om ook de kwalificatie voor elkaar te krijgen."