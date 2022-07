Verschoor raakt F2-zege in Oostenrijk kwijt na diskwalificatie

Richard Verschoor kende tot het vallen van de vlag een briljante zondag voor de oranjegekleurde tribunes in Spielberg. De Nederlander moest als achtste vertrekken op een circuit dat nog enigszins nat was. Waar alle mannen voor hem op regenbanden vertrokken, besloot Verschoor de gok te wagen en voor slicks te kiezen. "Ik had op vrijdag al gemerkt dat deze baan heel snel opdroogt. We hebben letterlijk één minuut voordat de banden op de auto moesten besloten om voor slicks te gaan. In de opwarmronde merkte ik dat ik goed zat. Twee à drie plekken waren nog wel echt nat, maar de rest was aardig droog."

Het leek zich in klinkende munt uit te betalen. Zo schoof Verschoor in rap tempo op naar de eerste plek en bleek hij helemaal spekkoper toen veel van zijn concurrenten de regenbanden moesten inruilen voor slicks. Het heeft een dominante zege ingeluid, al bleek de vreugde van korte duur. Ruim een uur na de podiumceremonie laat Verschoor in de Formule 2-paddock van de Red Bull Ring namelijk aan Motorsport.com weten dat hij is gediskwalificeerd.

Er bleek te weinig brandstof in zijn Trident-auto te zitten, waardoor de FIA niet het verplichte 'fuel sample' - oftewel het brandstofmonster - heeft kunnen nemen. Een hoeveelheid van 0,8 kilogram is verplicht, terwijl er nog maar 31 gram in de auto van Verschoor zat. Het heeft net als in de Formule 1, denk maar eens aan Sebastian Vettel in Hongarije, tot een diskwalificatie geleid. Verschoor kon de uitloopronde overigens al niet meer voltooien door het brandstoftekort. De Nederlander gaf zelf aan toen al te weten wat hem boven het hoofd hing.