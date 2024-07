Verschoor 'maximaliseert' F2-weekend Spa met P3 en P5

Richard Verschoor was met gemengde gevoelens afgereisd naar de Belgische Ardennen. Vorig raceweekend in Hongarije werd hem een zege in de sprintrace door de neus geboord na een technische diskwalificatie. De bodemplank van zijn auto bleek te dun. Verschoor vermande zich en antwoordde op zondag, in de Hongaarse hoofdrace, met een derde plek.

Tijdens het raceweekend in Spa-Francorchamps volgde een nieuw podium, in de Belgische sprintrace. Die race was zaterdagmiddag vanwege de regen naar de vooravond verplaatst, maar vervolgens vanwege de invallende duisternis drastisch ingekort. De derde plek leverde Verschoor dan ook slechts halve punten (drie stuks) op. Zondag startte de Nederlander vanaf de achtste plaats. In een zonovergoten race wist hij uiteindelijk drie plaatsen goed te maken en de eerste helft van het seizoen met een vijfde plaats af te sluiten. Het leverde hem nog eens tien punten op en een dertiende plaats in het tussenklassement.

Richard Verschoor, Trident Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

Al met al lijkt de zon weer een beetje te schijnen voor de Trident-coureur. Zelf gaf hij direct na de race in gesprek met Motorsport.com aan op Spa-Francorchamps 'gemaximaliseerd' te hebben. "Eigenlijk ben ik daar heel erg blij mee", aldus Verschoor in de supportpaddock van Spa. "Dat is natuurlijk ook iets wat je moet doen, ook al heb je een keer een minder weekend. Alleen, wat je gewoon wel ziet, is dat we qua pace niet goed genoeg zijn." Verschoor wijst onder andere op het enorme gat tussen hem en de top van het veld. "De nummers één en twee zijn twintig seconden voor me gefinisht, terwijl we qua strategie redelijk goed zaten, dus dat moet beter." Toch ziet hij lichtpuntjes. "Heel langzaam gaan we weer in de goede richting, maar ik wil natuurlijk veel meer."

"Er mist niet per se iets in de race pace zelf, maar meer in de performance van de auto", licht Verschoor desgevraagd toe. "In de kwalificatie had ik echt een goede ronde, maar ik mag in sector twee gewoon niet negen tienden van een seconde verliezen. Dat is op dit niveau gewoon niet mogelijk. Het is een nieuwe auto en een nieuwe vloer. Ik verlies grip, downforce en we moeten gewoon beter begrijpen hoe dat in elkaar steekt."