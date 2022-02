Verschoor scoort laatste Formule 2-zitje en stapt in bij Trident

Vorig jaar promoveerde Richard Verschoor na twee seizoenen in de Formule 3 naar de hoogste opstapklasse onder de Formule 1: de FIA Formule 2. Hij begon het seizoen in dienst van MP Motorsport en behaalde namens de Nederlandse renstal een mooie zege in de tweede sprintrace op Silverstone. Tegen het einde van het seizoen werd hij echter vervangen door Jack Doohan, hoewel de Nederlander in de laatste ronde van het seizoen nog wel in mocht stappen bij Charouz om de geblesseerde Enzo Fittipaldi te vervangen.

Verschoor krijgt in 2022 de kans om zijn opgedane ervaring in de Formule 2 te benutten, want hij blijft actief in de talentenklasse. Ditmaal niet bij MP Motorsport of Charouz, maar bij Trident. “Ik ben enorm trots en gemotiveerd om mij bij een enorm professioneel en winnend team als Trident te voegen voor het F2-seizoen 2022”, zegt Verschoor over zijn kans bij het Italiaanse team, waar landgenoot Bent Viscaal afgelopen jaar nog actief was. “Ik denk dat we alle ingrediënten in huis hebben om onze doelstellingen te halen en een goed seizoen te hebben. Ik kan niet wachten om de baan op te gaan. Ik ga alles geven om het maximale uit deze geweldige kans te halen.”

De 21-jarige Verschoor wordt bij Trident gekoppeld aan debutant Calan Williams, die de overstap maakt vanuit de Formule 3. Hij is de enige Nederlandse coureur op de grid in 2022, maar de Nederlandse inbreng houdt daar nog niet op. Met MP Motorsport en Van Amersfoort Racing zijn er maar liefst twee Nederlandse teams actief in de klasse. Felipe Drugovich en Clement Novalak zijn de rijders van MP, bij Van Amersfoort Racing stappen Jake Hughes en Amaury Cordeel in.