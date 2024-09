Verschoor krijgt in restant F2-seizoen andere teamgenoot

Richard Verschoor heeft vanaf de Formule 2-race in Baku een andere teammaat. Niet Roman Stanek, maar Christian Mansell (geen familie van de voormalig F1-kampioen Nigel) stapt in naast hem bij Trident. Stanek won eerder dit jaar nog de sprintrace in Melbourne, maar zijn resultaten vielen vanaf dat moment tegen. Sinds die race scoorde hij slechts twee punten en nu moet de Tsjech op zoek naar een ander zitje.

Mansell komt over vanuit de Formule 3, waarin hij dit jaar met vijf podiumplaatsen achter zijn naam naar P5 in het kampioenschap reed. Helemaal nieuw bij Trident is de Australiër niet. Eind vorig jaar mocht hij ook al de post-seastontests in Abu Dhabi namens het Italiaanse team rijden. Mansell vertelt in een eerste reactie verheugd te zijn met deze kans.

"Ik ben heel blij dat ik met het Italiaanse team op het stratencircuit in Baku en tijdens de laatste twee evenementen van het jaar mag rijden. Het gaat een enorme uitdaging worden om op een circuit als in Azerbeidzjan te racen, maar ik moet erkennen dat ik er eerder enthousiast dan nerveus ben", vertelt de 19-jarige coureur.

Trident-teambaas Giacomo Ricci is blij met de komst van het talent. "Ik zie hem als een van de meest veelbelovende talenten in de Formule 3 dit jaar. Hij was tot aan de laatste race in Monza titelkandidaat. Christian is een complete coureur. Hij is snel in de kwalificatie en kan goed omgaan met de banden en goed inhalen", vertelt de Italiaan. "Een debuut in Baku is ambitieus en niet makkelijk. We hebben al tijd gestoken om hem goed voor te bereiden en ik weet zeker dat dit uit gaat betalen. Zeker niet als hij in de training zonder onderbrekingen kan rijden. Ik weet zeker dat alles klaar staat voor een perfect debuut."

Andere F2-wisseling

Niet alleen Mansell staat voor zijn debuut, maar ook vice F3-kampioen Gabriele Mini maakt voor het eerst zijn opwachting in F2. De Italiaan vervangt Oliver Bearman bij Prema. Bearman is op zijn beurt de invaller in de Formule 1 voor de geschorste Kevin Magnussen.