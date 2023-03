De Formule 2 maakte zich zondagochtend 11.20 uur Nederlandse tijd op voor de tweede race van het weekend, nadat de opstapklasse zaterdag de sprintrace al reed. Deze werd gewonnen door Ralph Boschung, die na 96 F2-starts eindelijk een race wist te winnen. Richard Verschoor viel in de slotfase van die wedstrijd uit. Hij ving de hoofdrace door een sterke kwalificatie als derde aan, achter Victor Martins en polesitter Théo Pourchaire.

Verschoor had een trage start en verloor een plekje in de eerste twee bochten. Al in de vierde bocht kreeg de Nederlander buiten zijn schuld om een tik op de achterkant van Frederik Vesti, spinde en viel daardoor ver terug. Een stilvallende Roman Stanek zorgde voor een safety car, ook de wedstrijden van Martins en Vesti zaten er meteen op. De incidenten zouden na de sessie worden onderzocht.

Kort na de herstart leek ook Red Bull-junior Dennis Hauger op te geven, hij kwam later nog wel weer terug de baan op, maar viel met nog tien ronden te gaan alsnog uit. Boschung profiteerde van alles, was door alle chaos van P10 naar P2 geschoten en opende de jacht op leider Pourchaire. Het grote verschil was dat de Fransman op harde banden reed en de Campos-coureur op gebruikte softs. Beide heren sloegen een aardig gat naar Kush Maini op P3. Verschoor reed met zijn bolide lange tijd op de zestiende plek en kwam na de eerste serie pitstops op P4 te liggen.

In ronde 13 besloot Pourchaire zijn run op de harde band af te breken en door te gaan op softs, hierdoor ging Boschung aan de leiding. Overigens kozen veel F2-coureurs voor een relatief korte stint op de hardste band, iets dat je niet vaak ziet. Twee ronden later kwam de Zwitser met softs ook binnen. Hij wisselde juist naar de harde band, hierdoor kwam Verschoor kortstondig aan de leiding te liggen. Na zijn pitstop kwam hij als zeventiende weer de baan op.

Nadat bijna iedereen van nieuwe banden was voorzien, lag Pourchaire weer aan de leiding, met Boschung op plaats twee. Dit keer was de voorsprong van de Alfa Romeo-junior twaalf seconden en hij gaf deze ook niet meer uit handen. Verschoor kende een sterke slotfase. Na een moeizame opening sloeg hij in de laatste paar ronden terug. De Van Amersfoort-coureur reed de snelste raceronde, drong de top tien binnen en knokte zich uiteindelijk knap naar de vijfde plek door een late bandenwissel. Pourchaire kwam na 32 ronden als eerste over de meet, voor Boschung, Zane Maloney en Maini.

De volgende Formule 2-races vinden plaats in het weekend van 17 tot en met 19 maart op het stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Bahrein: