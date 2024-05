Verschoor grijpt met toptijd pole op Monaco voor hoofdrace F2

Een bijzondere kwalificatie in de Formule 2 op het circuit van Monaco. Omdat er zoveel coureurs meedoen aan de opstapklasse naar de Formule 1 werden de coureurs in twee groepen verdeeld, met zestien minuten per groep om zich te kwalificeren. In de eerste groep reden de coureurs met een even nummer, de andere mochten de rijders met een oneven startnummer een gooi naar de pole doen.

Groep A: Verschoor indrukwekkend naar snelste tijd

In groep A verscheen ook Richard Verschoor op de baan. De Nederlander was de voorste rijder van het hele veld en richtte zich op het behalen van een goede uitgangspositie voor de race. Inhalen is schier onmogelijk op de smalle straatjes van het prinsdom, dus vooraan starten is een must. De Trident-coureur was niet de enige op het asfalt, want zonder bandenwarmers was het een kwestie van goed de banden opwarmen. Veel rondes rijden was daarom het devies.

Zak O'Sullivan was degene die het beste uit de startblokken schoot. Zijn eerste snelle ronde was goed voor een voorlopige P1, met een halve seconde voor Isack Hadjar. Verschoor schoot in de tussentijd naar een vierde tijd.Na een koelrondje zetten de coureurs nog een keer aan. Opnieuw was het O'Sullivan die snel was. Verschoor kwam ook goed voor de dag met een tweede tijd.

Ondertussen kwamen Hadjar en Ritomo Miyata erg goed weg. De Japanner kampte met problemen en strompelde naar de pits, terwijl Hadjar bezig was met een snelle ronde. De coureurs kwamen elkaar in de tunnel tegen en het scheelde maar weinig of het zou een mega klap worden. Vlak na dat incident greep Verschoor de toptijd met een 1.21.283, Hadjar glipte in zijn kielzog naar P2. In de slotfase kwam niemand meer aan de snelste tijd van Verschoor, die daarmee zich hield op pole. Hadjar, Colapinto, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto voltooiden de top-vijf.

Groep B: Snelle tijden, maar niet snel genoeg

De elf overige coureurs begonnen in groep B aan hun pogingen naar snelle rondes. Grote namen als Oliver Bearman, Zane Maloney en Victor Martins maakten in die groep hun opwachting. Deze rijders werden echter gehinderd door een rode vlag na een fout van Rafael Villagomez. De Mexicaan gleed in bocht 1 weg en schoot tegen de muur bij de exit van die bocht aan. De neus van de Van Amersfoort-auto was aan gort en ook de ophanging had een flinke klap gekregen. Hij kon de pits niet bereiken en stapte teleurgesteld uit. Villagomez weet nu al dat hij zaterdag en zondag van achteraan moet beginnen, dus dat een goed resultaat alleen met mazzel mogelijk is.

Met nog een minuut of negen te gaan kregen de elf coureurs weer ruim baan. Victor Martins was de eerste met een goede tijd, al was die langzamer dan die van Verschoor. Kampioenschapsleider Zane Maloney werd uiteindelijk de eerste van de groep die onder de 1.22 dook en daarmee op zeven tienden kwam van de tijd van Verschoor. Roman Stanek was ook goed onderweg en kwam met een paar minuten te gaan op twee tienden van de tijd van zijn teamgenoot Verschoor. MP Motorsport-rijder Dennis Hauger kwam ook goed voor de dag.

Met nog een paar seconden op de teller viel het balletje de richting van Verschoor op. Een gele vlag in sector twee en drie zorgde ervoor dat de coureurs van het gas moesten. Toch hield Martins het tempo hoog en kwam op een paar honderdsten van de tijd van Verschoor. Paul Aron was daarna nog degene die een stokje voor de pole van de Benschopper te steken, maar kwam uiteindelijk zelfs tekort voor de eerste tijd van Martins. Stanek werd derde in groep B, vlak voor de onfortuinlijke Hauger. De reversed grid pole voor de sprintrace van zaterdag is voor Taylor Barnard voor AIX, die vijfde werd in groep B.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Monaco Groep A

Uitslag Formule 2-kwalificatie Groep B