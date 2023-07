Verschoor boekt fraaie en emotionele zege in F2-hoofdrace Oostenrijk

“Ik heb het voor Dilano gedaan. Hij was een goede vriend van mij”, reageerde Richard Verschoor zichtbaar emotioneel in een eerste reactie na zijn triomf op de Red Bull Ring. Daarmee refereerde de Van Amersfoort Racing-coureur uiteraard aan Dilano van ‘t Hoff, die zaterdag op 18-jarige leeftijd overleed bij een crash in de Formula Regional European Championship by Alpine-race op Spa-Francorchamps.

Verschoor had zich als elfde gekwalificeerd voor de hoofdrace in Oostenrijk en won in de eerste ronde direct twee posities, ten koste van Arthur Leclerc en Jak Crawford. De 22-jarige coureur uit Benschop was op de zachte band gestart en kon dus een lange eerste stint rijden. Dit in tegenstelling tot de meeste coureurs voor hem. Zij waren, met uitzondering van Enzo Fittipaldi, op de supersofts vertrokken.

Nadat de toppers dus nieuwe banden waren komen halen, lag Verschoor achter Fittipaldi op de tweede plaats. Het tweetal bleef lang buiten en dat betaalde zich uit voor Verschoor. In de 28ste ronde verloor Leclerc zijn rechterachterwiel in bocht 4 en moest hij zijn auto langs de baan parkeren. De Monegask was vlak daarvoor naar de pits geweest om zijn softs in te ruilen voor supersofts, maar één wiel bleek niet goed te zijn vastgezet. Het voorval leidde tot een virtual safety car en even later tot een fysieke safety car.

Op het moment dat de fysieke safety car werd aangekondigd, kwam Verschoor in tegenstelling tot leider Fittipaldi meteen de pitstraat binnen om zijn verplichte pitstop te maken. De Braziliaan deed dit een ronde later alsnog, maar was zijn positie toen al kwijt aan Verschoor. Zelf was Verschoor na zijn bandenwissel teruggevallen tot P5, maar hij was wel de eerste coureur op supersofts en dus kon hij na de herstart in de aanval. De top-vier (Frederik Vesti, Jack Doohan, Theo Pourchaire en Victor Martins) reed namelijk op oudere softs.

En aanvallen deed Verschoor. Nadat de coureurs weer waren losgelaten in ronde 33 van de 40, rekende hij Martins en Pourchaire al snel in. Dat bracht hem achter Vesti en Doohan op P3. In ronde 35 volgde er een nieuwe virtual safety car, omdat Kush Maini bij bocht 1 naast de baan stond met een kapotte voorvleugel na contact met een andere coureur. Een fysieke safety car was ditmaal niet nodig; aan het einde van de 36ste ronde werd de virtual safety car opgeheven en kon Verschoor zijn jacht vervolgen.

In de 38ste ronde nam Verschoor P2 over van Doohan, door hem in bocht 4 te verschalken. Een ronde later moest ook leider Vesti eraan geloven op het rechte stuk tussen bocht 3 en 4, waarmee Verschoor de koppositie in handen had. De buit was echter nog niet binnen voor hem, want ook Ayumu Iwasa was bezig met een opmars. De Japanner reed eveneens op supersofts en werkte zich in het kielzog van Verschoor op tot P2.

In de laatste ronde ontstond een fraai gevecht tussen Verschoor en Iwasa om de leiding, waarbij laatstgenoemde meerdere aanvallen deed. Verschoor verdedigde zich echter goed en stelde een emotionele overwinning veilig. Op het podium kreeg hij de trofee uit handen van Jos Verstappen. Iwasa eindigde als tweede, Vesti werd derde. De Deen domineerde de race en stevende af op een comfortabele overwinning, tot het uitvallen van Leclerc voor een ommekeer zorgde. Desondanks blijft Vesti met 125 punten de leider in het klassement, Verschoor staat nu vijfde met 75 punten.

Uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Oostenrijk: