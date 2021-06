Verschoor hoopt op Silverstone weer vooraan mee te doen

Richard Verschoor imponeerde eind maart met een ijzersterk eerste weekend in de Formule 2. In Bahrein zette de coureur van MP Motorsport in de kwalificatie de vijfde tijd op de klokken, waarmee hij de snelste rookie van het veld was. In de eerste race, waarin hij door de omgekeerde top-tien zesde stond op de grid, was er echter een fikse tegenvaller. Hij werd aangereden door een veel te laat remmende Dan Ticktum en moest met schade opgeven.

Dit betekende bovendien dat hij als 22ste en laatste aan de tweede wedstrijd moest beginnen. Maar daarin vocht hij zich op indrukwekkende wijze naar voren. Na een strakke inhaalrace finishte hij als vijfde, op iets minder dan drie seconden van winnaar Oscar Piastri. Daarmee waren zijn eerste Formule 2-punten een feit. In de hoofdrace krikte Verschoor het totaal verder op. Hij startte als vijfde en profiteerde van het feit dat hij tijdens een neutralisatie met minimaal tijdverlies een pitstop kon maken. Hij lag derde toen het veld weer werd losgelaten en knokte zich bij de herstart naar de tweede positie, om een paar ronden later Piastri te verschalken voor de leiding. Richting het einde van de race begon Verschoor het echter moeilijk te krijgen op zijn zachte banden, waardoor hij terugzakte naar de vierde plek.

“Het eerste weekend ging heel goed, daar was ik heel blij mee. Ik heb het alleen niet afgemaakt zoals ik het had moeten afmaken”, blikt Verschoor tegenover Motorsport.com terug op het begin van zijn debuutjaar in de Formule 2. “En in de twee weekenden die daarna kwamen heb ik niet echt het gevoel gehad dat ik het heb kunnen laten zien.”

In Monaco kwalificeerde Verschoor zich slechts als zestiende, waardoor punten ver weg leken. Inhalen op het krappe stratencircuit is immers geen makkelijke opgave. In de eerste race werd Verschoor dertiende na één plek gewonnen te hebben bij de start en twee rijders voor hem waren weggevallen. Tijdens de tweede wedstrijd knokte Verschoor zich op een natte baan knap van de dertiende naar de zesde plek, die goed was voor vier punten. De hoofdrace moest hij weer vanaf de zestiende plek aanvangen, maar na een sterke start kwam hij na de eerste ronde als dertiende door. Door optimaal te profiteren van foutjes van anderen werd dat uiteindelijk een tiende plaats, wat één punt voor het kampioenschap betekende.

Verschoor: “In Monaco wordt het hem sowieso niet meer als je als zestiende start. En in Baku had ik opnieuw de snelheid niet in de kwalificatie, waardoor ik daar weer als zestiende moest starten. Zo breng je jezelf natuurlijk alleen maar in problemen, en dat was uiteindelijk ook het geval.”

Door gridstraffen voor Christian Lundgaard en Jack Aitken startte Verschoor als veertiende in de eerste race in Baku, om vervolgens als twaalfde aan de finish te komen. In de tweede race rukte hij tijdens een chaotische eerste ronde van de twaalfde naar de zevende plek op. In de vierde ronde verremde hij zich en verloor hij een plek, om een ronde later uitgeschakeld te worden door Roy Nissany, die hem van achteren ramde. In de hoofdrace vertrok Verschoor weer als zestiende. Na zeven ronden lag hij tiende toen hij bij de eerste bocht tegen de achterkant van landgenoot Bent Viscaal reed. Verschoor kon zijn weg vervolgen, maar zou slechts als veertiende aan de finish komen.

“Het zat gewoon niet mee in Baku”, aldus Verschoor. “In de tweede race werd ik eraf gereden en in de derde race maakte ik zelf een fout. Het was een lastig weekend maar ik ben ervan overtuigd dat we er in Silverstone beter bij zullen staan dan in de afgelopen twee rondes.” Verschoor put moed uit het eerste weekend in Bahrein. “Ik denk echt wel dat het erin zit”, vervolgt hij. “Maar om wat voor reden dan ook kwam het er de afgelopen twee weekenden niet uit. Het was een beetje apart. Het ging voor geen meter op die laatste twee banen. Ik hoop gewoon dat het op Silverstone beter gaat. Mijn doel is om vooraan mee te doen.”