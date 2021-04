Het tweejarenplan met MP Motorsport lag op tafel, al had zijn promotie naar de Formule 2 heel wat (financiële) voeten in aarde. Verschoor kreeg op het allerlaatste moment groen licht om de seizoensopener voor zijn rekening te nemen en gaf in Bahrein zijn visitekaartje af. Na een DNF in de eerste race eindigde Verschoor tweemaal in de top-vijf, waarbij er tijdens de slotrace nog wel meer in het vat had gezeten. "Ik was eigenlijk behoorlijk kwaad op mezelf na die laatste race. Ik zat namelijk in een perfecte positie om de wedstrijd te winnen of om in ieder geval het podium te halen. Maar los daarvan hebben we wel een sterk weekend gehad. Ik deed meteen vooraan mee in de Formule 2 en dat hadden vooraf niet heel veel mensen verwacht."

Dubbele petten: Coureur en zakenman

Verschoor staat zelfs zesde na het openingsweekend en heeft de best mogelijke reclame voor zichzelf gemaakt. Toch blijft de vraag wat dit alles waard is voor de komende raceweekenden. Het financiële plaatje in de Formule 2 blijft immers ingewikkeld. Is het talent uit Benschop überhaupt wel weer van de partij? "Ik heb geen management of iets dergelijks. Ik doe eigenlijk alles zelf, ook de gesprekken met partners en met sponsoren. Ik denk dat veel coureurs in een hele andere positie zitten dan ik, maar ja, ik moet er echt zelf achteraan. Als ik thuis op de bank ga zitten, dan gebeurt er sowieso niks en had ik ook niet in Bahrein kunnen rijden."

Het maakt dat Verschoor dubbele petten op heeft: natuurlijk die van coureur, maar ook eentje van de ondernemer. "Ja, het zijn eigenlijk twee verschillende functies. Op het circuit ben ik coureur, maar naast de baan ben ik inderdaad een soort van zakenman. Dat is niet altijd makkelijk hoor, al gaat de communicatie met het team wel erg goed." Verschoor is de renstal uit Westmaas sowieso erg dankbaar voor het geboden vertrouwen en het getoonde geduld. "Ik werk al sinds 2016 met MP samen en het lijkt wel alsof hun steun aan mij eindeloos is. Ze hebben enorm veel vertrouwen in mij en dat blijft bijzonder. Ik zal sowieso nooit vergeten wat ze voor mij hebben gedaan. Hopelijk kunnen we het verhaal samen voortzetten."

Vertrouwen voor Monaco, vraagtekens voor verdere seizoen

Voor dat laatste is alleen financiële steun nodig. Hoe hangt de vlag er in dat opzicht bij? "Ik denk dat ik er in Monaco wel bij ben. Daar heb ik op zich vertrouwen in, al moeten we daarvoor nog wel wat dingen afronden. Voor de rest van het seizoen is het wat lastiger. Ik heb wel contact met bepaalde mensen, maar het is niet gemakkelijk - corona helpt natuurlijk ook niet. Ik zal in ieder geval keihard moeten werken om het voor elkaar te krijgen. Nu ik zover ben gekomen, wil ik het ook heel graag afmaken", vervolgt hij in gesprek met Motorsport.com. "Ik weet in ieder geval dat ik er alles aan zal doen, maar of dat genoeg is? Dat durf ik nu nog niet te zeggen."

Als Verschoor daadwerkelijk mag instappen in Monaco, dan weet hij wat hem in het prinsdom te doen staat. "Iedere kans die ik op het circuit krijg, moet ik met beide handen aangrijpen. In Bahrein ging dat best goed, maar die lijn moet ik nu doortrekken", legt de winnaar van de Macau Grand Prix 2019 uit. "Het is nou eenmaal een feit dat mijn gesprekken makkelijker gaan na goede resultaten zoals in Bahrein dan na weekenden waarin ik alleen maar achteraan heb gereden. Dat het nu goed gaat, is positief, maar ik heb dat ook gewoon nodig. Ik wil namelijk door." Het Formule 2-seizoen 2021 bestaat in totaal uit acht raceweekenden, met drie races per weekend. De eerstvolgende krachtmetingen, in Monaco, vinden plaats op 21 en 22 mei.