Verschoor draagt zege op aan Dilano van 't Hoff: "Goede vriend van me"

Al ruim voordat Max Verstappen zijn kunsten mag vertonen in de Formule 1-hoofdrace heeft het Wilhelmus geklonken op de Red Bull Ring. Het is te danken aan Richard Verschoor, die de Formule 2-hoofdrace op zijn naam heeft geschreven. De Nederlander moest vanaf de elfde startplek komen en koos voor een alternatieve strategie. Om die te laten slagen, is enig fortuin gewenst en twaalf rondjes voor het einde werd de 22-jarige coureur op zijn wenken bediend. Een losgekomen wiel van de DAMS-auto van Arthur Leclerc leverde een safety car op en gaf Verschoor dus het buitenkansje om banden te wisselen en nadien op vers rubber toe te slaan.

Overwinning opgedragen aan vriend Van 't Hoff

Het heeft een fraaie, maar vooral emotionele overwinning mogelijk gemaakt. "Dilano van 't Hoff was een goede vriend van me. Ik kan eigenlijk alleen maar aan hem denken. Ik heb het vandaag voor Dilano gedaan", liet Verschoor meteen na afloop weten. In de persconferentie voegde het talent uit Benschop er nog aan toe: "Na de race kwam het besef van wat er gisteren is gebeurd pas echt binnen. Ik heb mijn gevoelens geuit en het is natuurlijk enorm triest voor de familie. Mijn gedachten zijn vooral bij hen." Gevraagd of de aanloop naar de race ook lastiger was door de gebeurtenissen van gisteren, laat Verschoor weten. "Het racen zelf was niet echt moeilijker dan normaal. Als professional moet je de focus toch wel hebben als de helm eenmaal opgaat en dat heb ik gedaan."

Het noodlottige ongeval met Van 't Hoff heeft ook in de Formule 1-paddock een discussie over veiligheid op gang gebracht. Zo stelt Lance Stroll dat er moet worden gekeken naar Eau Rouge-Raidillon, aangezien de autosportwereld in zijn ogen 'met vuur speelt'. Max Verstappen en Fernando Alonso kijken er anders naar. Volgens hen ligt het niet zozeer aan het circuit, maar meer aan de omstandigheden. Verstappen noemde het 'totaal onnodig' om de race te herstarten, terwijl het zicht bijzonder slecht was.

Op de vraag van Motorsport.com hoe Verschoor naar de zaak kijkt, laat hij weten: "Ik ben het eigenlijk wel eens met wat Fernando Alonso en Max Verstappen hebben gezegd over racen in die omstandigheden. Als je kijkt naar waar het gisteren gebeurde, dan was dat veel verder dan een paar jaar geleden. In mijn optiek waren de weersomstandigheden veel te slecht om in te rijden, zeker wetende wat er in de race kan gebeuren. In dat opzicht ben ik het met hen eens."

Eerste F2-zege voor Van Amersfoort Racing

De gebeurtenissen op Spa geven de overwinning van Verschoor beduidend meer emotionele lading, al gaan er nog meer verhalen achter deze zege schuil. Zo zegevierde de Nederlander vorig jaar ook al op de Red Bull Ring, maar ging er middels een diskwalificatie toen een streep door de overwinning. Na de finish bleek er te weinig brandstof in zijn bolide te zitten. Het maakt de zegetocht anno 2023 nog net iets zoeter. "Absoluut, ja. Het voelt nu veel beter. Vorig jaar zat ik op exact dezelfde plek hier in de persconferentie, alleen duurde het feest toen niet lang."

Ditmaal blijft de zege staan en heeft Van Amersfoort Racing diens eerste Formule 2-triomf in de boeken staan. "Het is heel mooi voor het team. Dit is natuurlijk nog maar hun tweede jaar in de Formule 2. Ze hebben keihard gewerkt om steeds professioneler te worden en om een goede structuur in het team te hebben. We zijn nog steeds aan het bouwen en dit geeft daar een enorme boost voor. Het is ook een mooie opsteker voor de monteurs. Gisteren crashte ik natuurlijk en waren ze daar niet echt blij mee, dan is het des te mooier dat ik vandaag dit terug kan geven", laat Verschoor aan Motorsport.com weten.

Door de factor geluk noemt hij dit niet zijn beste overwinning tot dusver, al is het hopelijk wel een opmaat naar meer. "Het seizoen is tot nu toe nog niet helemaal naar wens verlopen. We hebben er niet ieder weekend alles uit kunnen halen. Sommige weekenden was ik misschien op mijn best en andere weekenden hebben we de auto qua set-up niet helemaal gekregen zoals ik graag zou willen. Hopelijk is dit de ommekeer. Dit zijn in ieder geval waardevolle punten en nu komen er ook circuits aan die ons goed moeten liggen." Op de vraag of de Red Bull Ring Verschoor zelf goed ligt, ook gezien vorig jaar, lacht de hoofdrolspeler: "Misschien geven de Nederlandse fans me wel wat extra pk's! Maar nee, ik weet eigenlijk niet wat het precies is, misschien heb ik ook wel een beetje geluk op dit circuit..."