Verschoor met juiste bandenkeuze superieur in F2-hoofdrace

Het heeft afgelopen nacht behoorlijk geregend op de Red Bull Ring, waardoor de Formule 2-hoofdrace op een opdrogende baan van start ging. Daardoor zagen we verschillende bandenkeuzes: waar de één opteerde voor regenbanden, durfde de ander het aan om op supersofts te vertrekken. Richard Verschoor was op P8 de eerste coureur op de grid die voor slicks koos. De top-zeven (Frederik Vesti, Jüri Vips, Logan Sargeant, Ayumu Iwasa, Felipe Drugovich, Jack Doohan en Amaury Cordeel) startte allemaal op full wets, hetzelfde gold voor Théo Pourchaire op P9.

Bij de start was de rechterkant van de grid droger dan de linkerkant, waarvan de coureurs op de even startposities profiteerden: Vips verschalkte vanaf P2 polesitter Vesti, terwijl de als vierde gestarte Iwasa opschoof naar P2. Later in de eerste ronde nam Vesti de tweede plek weer over van Iwasa, achter leider Vips. Verschoor bevond zich op dat moment nog op de achtste plaats, maar was nog steeds de eerste rijder in het veld op slicks.

Daar zou Verschoor na de safety car-fase van profiteren. Die neutralisatie was nodig omdat Marcus Armstrong, zaterdag winnaar van de sprintrace, zijn auto in de tweede ronde aan de kant had moeten zetten na een aanvaring met Jehan Daruvala in bocht 3. Bij de herstart in de vijfde ronde behield Vips de leiding, terwijl Verschoor vanaf P8 op zijn supersofts als een warm mes door de boter begon te snijden.

Verschoor rekende in een tijdsbestek van twee ronden Drugovich, Doohan, Pourchaire, Sargeant, Iwasa, Vesti en Vips stuk voor stuk in, waardoor hij in ronde zeven aan de leiding ging. Slicks waren inmiddels de veel betere bandenkeuze en dus kwamen de coureurs op regenbanden aan het einde van de zevende ronde massaal binnen om hun full wets in te ruilen voor mediums. Daardoor schoven Daruvala en Roberto Merhi, invaller voor de geblesseerde Ralph Boschung en gestart vanaf de laatste rij, op naar respectievelijk P2 en P3 achter Verschoor. Beide coureurs hadden eveneens slicks onder de wagen.

Zo verliep de sprintrace in de Formule 2: Armstrong wint F2-sprintrace, Verschoor houdt stand op P6

Verschoor had in leidende positie een uitstekend tempo te pakken: in de twaalfde ronde had hij al bijna zes seconden voorsprong op Merhi, die de tweede plek inmiddels had afgepakt van Daruvala. De 21-jarige coureur uit Benschop kwam in de vijftiende ronde als laatste binnen voor zijn verplichte pitstop (van supersofts naar mediums) en behield zonder problemen de leiding.

Verschoor had na zijn bandenwissel drie seconden voorsprong op nummer twee Daruvala en zag zijn koppositie in het restant van de veertig ronden durende race geen moment in gevaar komen. De Trident-coureur liep zelfs verder uit en zegevierde uiteindelijk met een marge van 10,7 seconde op Merhi, die in de voorlaatste ronde P2 had overgenomen van Daruvala. Toch werd Daruvala als tweede geklasseerd, omdat Merhi wegens het overschrijden van de track limits een tijdstraf van vijf seconden kreeg opgelegd.

Merhi viel door zijn straf terug naar P5, ook nog achter Sargeant en Enzo Fittipaldi. Dennis Hauger werd zesde, voor Jake Hughes, Olli Caldwell, Iwasa en Vips. Drugovich en Pourchaire, de nummers één en twee in het klassement, finishten op respectievelijk P13 en P14 buiten de punten.

Overigens viel Verschoor nog stil in de uitloopronde, maar dat kon Het Wilhelmus én de pret van de tienduizenden Nederlandse fans op de tribunes niet voorkomen.

FIA F2 Red Bull Ring, uitslag hoofdrace: