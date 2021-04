Verschoor en Viscaal in actie tijdens F2-test in Barcelona

Beide coureurs hadden voor de start van dit seizoen een tijdelijke deal gesloten met hun respectievelijke teams. In het geval van Verschoor ging het om MP Motorsport. De jongeling uit Benschop werkte de pre-season test af voor de Nederlandse formatie en kwam vervolgens ook aan de start tijdens het eerste raceweekend in Bahrein. Verschoor maakte een goede indruk met een vierde plaats in de hoofdrace op zondag. Hij staat zesde in het kampioenschap, maar er is wat betreft het racezitje voor de rest van het seizoen nog geen witte rook.

Voor Bent Viscaal gold aanvankelijk hetzelfde. Hij kwam tijdens de eerste fase van het seizoen uit voor het Italiaanse Trident. Hij tekende voor het eerste raceweekend in Bahrein. Motorsport.com heeft vernomen dat er op korte termijn meer bekend wordt over de toekomstplannen van Viscaal. De man uit Albergen beleefde een onwennig debuutweekend in Bahrein en bleef puntloos.

De driedaagse Formule 2-test in Barcelona begint vrijdag en duurt tot zondag. In die periode krijgen de coureurs in totaal achttien uur de tijd om te testen. Nadat er in Bahrein werd gereden met de hardste en zachtste compound, krijgen teams en coureurs nu kans om de medium-banden te testen. Het Formule 2-seizoen gaat vervolgens in Monaco door met de tweede ronde van het kampioenschap.

Bent Viscaal, Trident Foto: Mark Sutton / Motorsport Images