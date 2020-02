Renault stalt F1-aspiranten Zhou en Lundgaard in Formule 2

Lundgaard maakte vorig jaar een sterke indruk in de Formule 3. Samen met Jüri Vips wist hij als één van de weinigen tegenwicht te bieden aan het ijzersterke blok van Prema. Het levert hem voor 2020 een promotie op richting de Formule 2. De getalenteerde Deen maakt deze stap overigens met de kampioenenformatie van ART Grand Prix, het team waar hij in de Formule 3 ook al voor uitkwam. Het lijkt één van de beste renstallen om in de Formule 2 mee te debuteren. ART pakte de voorbije twee seizoenen immers steevast te titel, eerst met George Russell en vorig jaar met Nyck de Vries.

Lundgaard krijgt in de hoogste opstapklasse onder meer tegenstand van een andere Renault-junior. Zhou mag namelijk nogmaals zijn kunsten vertonen in dienst van UNI-Virtuosi Racing. Met datzelfde team kroonde de Chinees zich in 2019 tot beste rookie van de Formule 2, al was die eer zonder het noodlottige ongeval waarschijnlijk voor Anthoine Hubert weggelegd geweest. Zhou eindigde uiteindelijk als zevende in het kampioenschap en liet daarmee onder meer de veelbesproken Mick Schumacher achter zich.

Een niveau lager mag Max Fewtrell zich nogmaals bewijzen voor de keuzeheren van Renault. De 20-jarige Brit krijgt nog een jaartje extra het vertrouwen en moet dat in de Formule 3 zien terug te betalen. Na een moeizaam debuutjaar bij ART Grand Prix stapt hij voor de aanstaande campagne over naar Hitech. Met dat laatstgenoemde team werkte hij eind 2019 ook al de Macau Grand Prix af. In de Formule 3 kruist hij onder meer de degens met Oscar Piastri. Deze Australiër maakt voor 2020 eveneens deel uit van de Renault Sport Academy en werd afgelopen zondag al aangekondigd door Prema voor het nieuwe F3-seizoen. Piastri werd vorig jaar nog kampioen in de Formule Renault Eurocup.