Om 16.00 uur Nederlandse tijd zaten de Formule 2-coureurs te wachten op het moment dat hun kwalificatie op Imola zou beginnen, maar het licht bleef op rood. De wedstrijdleiding meldde namelijk dat er vijf minuten vertraging was. De reden voor het oponthoud was onduidelijk, maar toen eenmaal de baan werd vrijgegeven was het direct een drukte van belang. Nagenoeg het hele veld koos ervoor om vroeg een rondetijd neer te zetten. Onder hen ook kampioenschapsleider Zane Maloney, die zelfs als een van de eersten op het Italiaanse asfalt te vinden was. Ook Richard Verschoor liet al vroeg zijn gezicht zien.

Niet iedereen begon vlekkeloos aan de sessie. Zo kwam Pepe Martí in de openingsfase goed weg. De Spaanse Red Bull-junior ging net wat te snel door de chicane heen, verloor de macht over het stuur en wist zijn Campos ternauwernood uit de muur te houden. Hij kon zijn weg relatief ongeschonden vervolgen. Een snelle rondetijd zat er echter niet in. Ook Franco Colapinto schoof de baan af. De MP Motorsport-coureur miste op een haar na de bandenstapels, maar kon zonder kleerscheuren verder.

Na de eerste snelle rondes was het Gabriel Bortoleto die de pole in handen had. De Braziliaan was in de vrije training ook al het snelste en wist zo die lijn door te trekken. Maloney noteerde de tweede tijd en hield Isack Hadjar net achter zich. Daarachter waren het verrassend de AIX-coureurs Joshua Dürksen en Taylor Barnard die op P4 en P5 lagen. Het AIX is tot nu toe het enige team zonder punten en een goed kwalificatieresultaat zou meer dan welkom zijn. Richard Verschoor was goed onderweg in sector 1, maar verloor daarna wat terrein. Na zijn eerste snelle ronde stond hij op P8 in de tijdenlijsten.

Tweede vliegende ronde brengt beslissing

Met een minuut of twaalf op de klok besloot het veld voor de tweede keer met verse banden de baan op te gaan. Victor Martins bleef achter in de pits. De Fransman was in zijn snelle ronde nogal hard over de kerbstone gestuiterd, waardoor bij de ophanging iets afbrak. Zijn ART bleef lange tijd in de pits staan. Ook DAMS-coureur Jak Crawford hield zijn kruit droog. Hij besloot de kat uit de boom te kijken en later zijn poging voor een toptijd aan te vangen.

Bortoleto pakte uiteindelijk de pole. De Braziliaan leek in eerste instantie de eerste startrij te moeten delen met Bearman, maar die moest zijn tijd inleveren en zakte helemaal weg. Datzelfde gold voor Antonelli, die daardoor vanaf P21 de races moet beginnen. Niet veel later stroomden de track limits binnen, waardoor de ene na de andere coureur zijn tijd verloor. Zo kon Antonelli bijvoorbeeld weer opschuiven naar de achttiende positie.

Hadjar hield zijn auto wel binnen de lijnen en pakt zo de tweede startpositie. Dürksen profiteerde ook en mag voor AIX de derde startpositie innemen, wat een ongekende stunt is. Maloney en Roman Stanek werden vierde en vijfde, vlak voor Enzo Fittipaldi. Dennis Hauger noteerde de zevende tijd, terwijl Martí na zijn bijna crash naar P8 klom. Verschoor en Colapinto completeerden de top-tien.

Zaterdag om 14.15 uur begint de sprintrace op Imola.

Update 21:30

De wedstrijdleiding heeft heel wat tijden weer teruggezet. Bortoleto houdt zijn pole, maar nu is Bearman toch tweede. Hadjar schuift naar P3, Antonelli heeft P4 in handen gekregen. Vijfde plek is voor Durksen, voor Maloney en Stanek. Paul Aron is de nummer acht. Negende is nu Franco Colapinto, de top-tien is gecompleteerd door Amaury Cordeel. Verschoor duikelt naar P15.

Volledige uitslag kwalificatie Formule 2 Imola

