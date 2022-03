Red Bull-talenten kleuren F2-testdag, Verschoor in actie met Trident

Een week voor de Formule 1-coureurs mogen de rijders uit de opstapklassen al aan de bak op het circuit in Bahrein. De F3- en F2-talenten krijgen drie testdagen voordat beide kampioenschappen in het weekend van 20 maart losbarsten. Jehan Daruvala is die test het meest voortvarend begonnen, al moet gezegd dat rondetijden ook in deze Formule 2-test niet zaligmakend zijn.

Dat gezegd hebbende wist het Red Bull-talent uit India, vorig jaar nog zevende in het Formule 2-kampioenschap, zich bovenaan de tijdenlijst te posteren. De Prema-coureur tekende met 1.42.074 voor de snelste tijd van de dag. Calan Williams gaf als tweede man ruim een halve seconde toe. De 21-jarige Australiër fungeert dit jaar als teamgenoot van Richard Verschoor bij het team van Trident, de formatie waar Bent Viscaal vorig jaar nog voor uitkwam.

Dennis Hauger completeert de top-drie en zorgt daarmee voor twee Prema-bolides bij de eerste drie. Hauger maakt eveneens deel uit van het Red Bull-programma en wist zich vorig jaar in Abu Dhabi tot Formule 3-kampioen te kronen. Binnen het Red Bull-concern zijn de verwachtingen van Hauger hooggespannen, waardoor hij zich dit jaar meteen op een hoger niveau moet bewijzen. In de ochtendsessie wist overigens een andere Red Bull-junior zijn stempel te drukken. Liam Lawson, die vorig jaar F2 combineerde met de DTM, noteerde met 1.44.522 de snelste tijd voor de lunchpauze.

Richard Verschoor heeft tijdens zijn eerste testdag voor het Formule 2-team van Trident 37 ronden kunnen rijden. In de ochtendsessie bracht hij een achttiende tijd op de klokken, in de middag vond hij zichzelf op P20 terug. Verschoor geeft aan dat de sessie niet helemaal naar wens is verlopen, maar voegt toe dat Trident het probleem voor morgen - als de tweede testdag op het programma staat - probeert op te lossen. Wat betreft de Nederlandse equipes MP Motorsport en Van Amersfoort Racing is Felipe Drugovich de best geplaatste rijder op plaats zes.