Red Bull Ring F2: Honda-junior Tsunoda op pole

Tsunoda, een Honda-protegé die de overstap maakte naar de Formule 2 na een enkele overwinning in de F3 in 2019, was in de vrije training al de snelste en zette met een 1.14.803 bij de eerste run al meteen de toptijd neer, een tiende sneller dan Ilott. Ilott scherpte zijn eigen tijd nog een klein beetje aan, maar in de tweede run ging de Chinees Zhou onder de tijd van de Brit naar de tweede plek. Op het tempo van Tsunoda had Zhou, de polesitter van vorige week, echter geen antwoord.

F2-veteraan Luca Ghiotto was vierde, gevolgd door Jack Aitken, die 's ochtends nog voor Williams actief was in de eerste training van de Formule 1. F3-kampioen Robert Shwartzman start als zesde ook op de derde rij.

Jehan Daruvala en Christian Lundgaard waren zevende en achtste, gevolgd door Mick Schumacher. Felipe Drugovich, die vorige week de sprintrace won voor MP Motorsport, sluit de top-tien af.