Daruvala komend seizoen onderdeel Red Bull Junior Team

Daruvala startte zijn carrière in de éénzitters in 2015 in de Formule Renault 2.0. In 2017 en 2018 reed hij in de Europese Formule 3. Vorig jaar ging deze serie met de GP3 op in het nieuwe FIA Formula 3 Championship. Daarin boekte Daruvala vorig seizoen drie overwinningen, goed voor de derde plaats in het kampioenschap achter kampioen Robert Shwartzman en vicekampioen Marcus Armstrong.

Uiteraard is Daruvala in zijn nopjes met de uitverkiezing door Red Bull: “Ik ben er erg trots op om als Red Bull junior het seizoen in te gaan. Het zal extra druk met zich meebrengen, maar ik denk dat ik op dit podium kan leveren.”

Daruvala wordt bij Carlin teamgenoot van Yuki Tsunoda die eveneens in het Red Bull juniorprogramma zit.