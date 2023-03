Twee weken na de eerste races van 2023 in Bahrein is het Formule 2-circus ook neergestreken op het Jeddah Corniche Circuit. In de kwalificatie legde Victor Martins beslag op pole-position voor de hoofdrace, maar door de reversed grid moest hij de race aanvangen vanaf P10. De pole-position was zodoende voor Jak Crawford, die Ralph Boschung, Kush Maini en Ayumu Iwasa om zich heen zag staan op de grid.

De start op het krappe Saudische stratencircuit verliep geheel probleemloos. Crawford wist de leiding te behouden, terwijl Iwasa uitstekend startte en de tweede positie in handen nam. De Japanse Red Bull-junior opende bij het ingaan van de tweede ronde de aanval op de leiding, in bocht 1 ging hij voorbij aan zijn collega uit het opleidingsprogramma van Red Bull. Luttele seconden later moest de race voor het eerst geneutraliseerd worden, doordat Zane Maloney in bocht 2 spinde en zijn auto liet afslaan.

In de vijfde ronde volgde de eerste hervatting, waarbij Boschung de tweede positie kon overnemen van Crawford. Zijn Campos-teamgenoot Maini stond intussen in de achteruit, want hij werd achtereenvolgens gepasseerd door Jehan Daruvala, Oliver Bearman en Victor Martins. In de zesde ronde plaatste ook kampioenschapsleider Theo Pourchaire een succesvolle inhaalactie op de Indiër door hem van heel ver uit te remmen in de eerste bocht. Een ronde later probeerde de ART-coureur hetzelfde bij teamgenoot Martins, maar ditmaal eindigde het in tranen. Pourchaire kwam met te veel snelheid aan in de bocht, waar hij Bearman pardoes van de baan beukte. Beide coureurs vielen uit met schade en zo was na zeven ronden de tweede safety car-fase een feit.

In de tiende ronde werd het veld opnieuw losgelaten voor een sprint van elf ronden naar de finish. Opnieuw verliep de herstart zelf probleemloos en slaagde Iwasa erin om de koppositie te behouden. Boschung kwam echter onder druk te staan van Daruvala in gevecht om P2 en na meerdere positiewisselingen wist laatstgenoemde de plek in ronde 13 definitief over te nemen. Een ronde later wurmde ook Martins zich langs de Zwitser. Daruvala en Martins openden vervolgens de jacht op Iwasa, die er niet in slaagde om een gaatje te slaan en zo onder druk kwam te staan.

In de eerste bochtencombinatie zette Daruvala zijn bolide meermaals naast die van Iwasa, maar de coureur van DAMS hield knap stand en dwong de coureur van MP Motorsport zelfs in een foutje. Martins profiteerde daarvan door de tweede positie over te nemen, waarna hij in de laatste vier ronden de druk op de leider opvoerde. Iwasa hield echter stand om zo zijn eerste zege van het F2-seizoen te pakken. Martins en Daruvala flankeerden hem op het podium, gevolgd door Campos-coureurs Boschung en Maini op posities vier en vijf. Frederik Vesti reed enigszins onzichtbaar naar de zesde plaats, terwijl Jack Doohan en Dennis Hauger de top acht voltooiden en de laatste punten pakten.

Voor Richard Verschoor waren er dus geen punten. De Nederlander kende vrijdag een dramatische kwalificatie en moest vanuit de achterhoede komen, maar de top acht bleef ver buiten bereik. Uiteindelijk kwam Verschoor als zestiende over de finish.

Zondag werkt de Formule 2 nog een hoofdrace af op het Jeddah Corniche Circuit. Dat treffen begint om 14.15 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 2 Jeddah - Sprintrace