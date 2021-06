Hoe Red Bulls nieuwste F1-talent zich weer in de kijker reed

Juri Vips won in 2017 met Prema het Duits Formule 4-kampioenschap en maakte dat jaar ook indruk in het Italiaans kampioenschap. De Est werd echter pas opgepikt door het talentenprogramma van Red Bull nadat hij in het Europees Formule 3-kampioenschap om de titel vocht met Mick Schumacher en Robert Shwartzman, twee coureurs die inmiddels deel uitmaken van de Ferrari Driver Academy. Vips eindigde het jaar uiteindelijk op een vierde plek en promoveerde het jaar erop naar de FIA Formule 3, waar hij in het voorprogramma van de Formule 1 eveneens vierde werd.

Jaar vol pech

In plaats van een opstapje naar de Formule 2 besloot Red Bull de coureur vervolgens naar Japan te sturen voor een deelname aan de Super Formula. Door de coronapandemie en alle daaropvolgende beperkingen ging er echter een streep door zijn racedebuut in Japan. Vips nam er deel aan de pre-season test, maar moest vanwege de lokale beperkingen vervolgens genoegen nemen met een avontuur in de Formula Regional. Zijn voornaamste doel was het scoren van de resterende 20 punten om in aanmerking te komen voor een Formule 1-superlicentie. Een poging om later in het jaar alsnog in Japan te racen pakte echter helemaal verkeerd uit: Vips ging in Japan twee weken in quarantaine alvorens Mugen besloot om toch vast te houden aan Ukyo Sasahara, die Vips tijdens de eerste drie races had vervangen. Bij terugkomst in Europa moest Vips opnieuw in quarantaine, waardoor hij ook twee raceweekenden van de Formula Regional miste en ook daar dus kon fluiten naar het scoren van de benodigde punten voor een superlicentie.

Eind vorig jaar was het geluk eindelijk aan de zijde van het Red Bull-talent. Een blessure van Sean Gelael zorgde ervoor dat Vips deel kon nemen aan de Formule 2-races in Spa, Monza, Mugello en Sochi. In die vier raceweekenden scoorde Vips 16 punten en finishte hij in Mugello ook nog op het podium. De coureur tekende voor 2021 een contract bij Hitech Grand Prix om naast Liam Lawson – eveneens een Red Bull-junior – het hele F2-seizoen voor zijn rekening te nemen.

Pechduivel blijft Vips achtervolgen in Formule 2

Aan het begin van het Formule 2-seizoen wist de pechduivel Vips opnieuw te vinden. De coureur werd na de kwalificatie in Bahrein gediskwalificeerd wegens een technische overtreding, waardoor hij de eerste sprintrace en de hoofdrace achteraan moest aanvangen. In de tweede race van dat weekend leek hij op weg naar de overwinning, totdat een probleem met de versnellingsbak hem terugwierp naar de zestiende plaats. Vips kon op dat moment alleen maar lachen om de hoeveelheid pech die op zijn pad terecht was gekomen. In Monaco ging het met een vijfde, een vierde en een achtste plek iets beter, maar de resultaten waren in schril contrast met de ijzersterke seizoenstart van klassementsleider Guanyu Zhou, een van de titelkandidaten in de Formule 2 dit seizoen.

Door zijn povere start had Vips voorafgaand aan het weekend in Baku slechts de tiende plek in handen in het kampioenschap, maar op het stratencircuit in Azerbeidzjan kwam de ommekeer. De Est pakte er twee overwinningen waardoor hij nu opeens vierde staat in het kampioenschap op nog maar 15 punten achterstand. Vips kwalificeerde zich in Baku als tweede en pakte in de tweede sprintrace zijn eerste zege van het seizoen, wat de coureur zelf als een enorme opluchting zag: “Het voelde ontzettend goed”, aldus de Red Bull-junior. “Dit voelt een beetje als sportieve revanche voor Bahrein, omdat ik daar ook de tweede race ging winnen totdat de versnellingsbak het begaf. Het was dan ook een enorme opluchting toen ik in Baku de eindstreep passeerde.”

De ommekeer lijkt ingezet

In de derde en tevens laatste race van het weekend wist Vips zijn prestatie van een dag eerder nog eens te herhalen. De Est won de hoofdrace met overmacht, waardoor hij nu vierde staat in het kampioenschap en – niet onbelangrijk – 13 punten voorsprong heeft op Lawson, die na drie raceweekenden de achtste plek bezet. Jehan Daruvala staat er één plekje voor op de zevende plek. Ook de Carlin-rijder maakt deel uit van het talentenprogramma van Red Bull.

Met aflopende contracten voor Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda hebben Vips, Lawson en Daruvala heel wat om voor te vechten, mocht er volgend jaar daadwerkelijk een plekje vrijkomen in de Formule 1. Met zijn sterke ommekeer in Baku heeft Vips zich voorlopig bovenaan de apenrots die het Red Bull-talentenprogramma heet genesteld. De Est blaakt van het zelfvertrouwen en is zelf van mening dat het weekend in Azerbeidzjan voor hem de ommekeer betekent.

Is het genoeg om zijn Formule 1-droom in leven te houden? Als hij de sterke resultaten aan elkaar blijft rijgen is er geen reden om daar op dit moment aan te twijfelen. Voorlopig lijkt hij in de rangorde van veelbelovende talenten ook de nummer één van Red Bull-adviseur Helmut Marko: tijdens het aankomende Formule 1-raceweekend op Paul Ricard mag Vips namelijk in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes plaatsnemen in de simulator en daarmee achter de schermen alvast zijn visitekaartje afgeven aan het Formule 1-team.