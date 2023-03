Door de reversed grid in de sprintrace begon Ralph Boschung dankzij zijn tiende tijd in de kwalificatie vanaf de eerste startplek - zondag start de Zwitser dus vanaf P10. Roman Stanek nam plaats op P2. Theo Pourchaire begon als tiende dankzij zijn dominante snelste tijd in de kwalificatie, voor Richard Verschoor werd dat dankzij een derde tijd in de kwalificatie een achtste startplek in de sprintrace.

In de eerste ronde was het dringen geblazen en werd er veel van positie gewisseld. Dit alles was koren op de molen voor Boschung, die meteen een voorsprong opbouwde. Verschoor viel wat plekken terug door een touché met Dennis Hauger en kwam de openingsronde als tiende door, lag kortstondig elfde, maar pakte P10 snel terug. Door een sterke start klom Red Bull-junior Ayumu Iwasa van P4 naar P2. Pourchaire werd na vijf ronden als vierde geklasseerd, wat betekende dat de Fransman een prima openingsfase kende. De race van Arthur Leclerc en Isack Hadjar was al snel verkeken nadat beide heren een stop-and-go-penalty kregen doordat monteurs te laat de startgrid verlieten.

Van een strijd tussen Iwasa, Victor Martins, Pourchaire en Dennis Hauger profiteerde Boschung, die meer dan drie tellen wegliep bij dat viertal en fier aan de leiding ging. De gevechten gingen rondenlang door, Iwasa rookte zijn banden op, waardoor F2-rookie Martins er voorbij schoot en aan de horizon verdween op jacht naar Boschung. Uiteindelijk schoot ook Hauger zijn Red Bull-collega voorbij. MP Motorsport-coureur Jehan Daruvala begon intussen op de deur te kloppen bij Pourchaire voor de vijfde plek. Een gaaf gevecht volgde. In de slotfase wist Hauger binnen DRS-bereik te komen van de sterk rijdende Martins en met nog een ronde te gaan ging hij de F2-rookie voorbij om beslag te leggen op P2.

Boschung kwam na 96 F2-starts met tien seconden voorsprong als eerste aan de meet, gevolgd door Hauger, Martins, Iwasa en Pourchaire. Laatstgenoemde wist Daruvala nog van zich af te houden. Verschoor kwam de hele race niet in het spelletje voor. De Van Amersfoort-coureur viel uit. Hij begint zondag wel als derde aan de F2-hoofdrace, achter Pourchaire en Martins.

De Formule 2-hoofdrace begint zondagochtend 11.20 uur Nederlandse tijd.

Uitslag van de Formule 2-sprintrace in Bahrein: