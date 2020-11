Drugovich en MP winnen F2-race Bahrein, Ilott P2 en Schumacher P4

Ilott maakte de strijd om het kampioenschap in de kwalificatie weer wat spannender door de pole-position te pakken, waarmee hij vier punten verdiende. Hij verkleinde de achterstand op leider Schumacher tot 18 punten, terwijl de Prema-coureur zelf niet verder kwam dan de tiende startpositie. De start van de race verliep echter precies zoals Schumacher had gehoopt: Ilott verloor een plekje aan Felipe Drugovich en zelf klom hij nog voor de eerste bocht op naar P5. Later in de eerste ronde ging hij ondanks een kleine touché voorbij aan Guanyu Zhou, waardoor hij achter Drugovich, Ilott en Marcus Armstrong de vierde positie bezette na de eerste ronde.

Daarna ontvouwde zich een strategisch spel, waarbij Drugovich en Ilott op de mediums waren begonnen en Armstrong en Schumacher op de harde banden startten. Drugovich slaagde er vooraan in om een gaatje te slaan richting Ilott, die het lastig kreeg op zijn mediums en Armstrong in de achtste ronde voorbij zag komen. Een ronde later deed Schumacher hetzelfde en de Duitser ging nog in dezelfde ronde voorbij aan Armstrong, die een klein foutje afgestraft zag worden. In de twaalfde ronde had Ilott genoeg van zijn mediums en hij kwam als eerste coureur aan het front naar de pits, meteen gevolgd door Jehan Daruvala en Dan Ticktum.

Drie ronden later volgde de pitstop van Drugovich, die voor Ilott terugkeerde op de baan maar die positie wel moest afstaan na een foutje. In ronde zestien verruilde Armstrong zijn hards voor mediums en in ronde negentien deed Schumacher hetzelfde. Hij kwam terug op de zesde positie, achter Ilott, Drugovich, Daruvala, Armstrong en Robert Shwartzman. Drugovich pakte in de twintigste ronde de leiding weer af van Ilott en nam daarna met rasse schreden afscheid van zijn achtervolger. Aan de finish bedroeg de marge van de MP Motorsport-coureur bijna vijftien seconden en daarmee pakte hij zijn derde zege van het seizoen.

Ilott hield stand op de tweede plaats, zo’n vijf seconden voor Daruvala. De Carlin-coureur pakte zijn eerste podiumplaats en deed dat op knappe wijze, want hij wist Schumacher in een rechtstreeks duel achter zich te houden. De kampioenschapsleider klom na zijn pitstop op naar de vierde positie, terwijl Nikita Mazepin een solide race bekroonde met de vijfde positie. De man van de race was echter Yuki Tsunoda. Na een fout in de kwalificatie begon hij vanaf de laatste positie aan de race, maar hij werd uiteindelijk zesde en behoudt zo de derde plaats in het kampioenschap. Armstrong en Shwartzman vielen hierdoor terug naar P7 en P8, terwijl de laatste punten werden verdeeld door Ticktum en Jack Aitken.

In het kampioenschap heeft Schumacher nu 203 punten verzameld. Dat zijn er twaalf meer dan Ilott. Daardoor is het rekenkundig ook niet meer mogelijk voor Schumacher om dit weekend al Formule 2-kampioen te worden. De sprintrace van de F2 in Bahrein begint zondag om 11.00 uur Nederlandse tijd. Shwartzman vertrekt dan van pole-position.