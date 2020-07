Prestaties Mick Schumacher oogsten lof van Norbert Haug

In zijn debuutjaar wist Mick Schumacher nog niet echt te overtuigen in de Formule 2, maar de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is veel sterker aan zijn tweede jaargang begonnen. Mick eindigde in Hongarije twee keer op het podium en klom naar de vierde plaats in de stand.

Schumacher oogste eerder al lof van Ferrari-teambaas Mattia Binotto en de sterke prestaties van de 21-jarige Duitser zijn ook Norbert Haug niet ontgaan. Haug, die begin de jaren 90 nog even samenwerkte met Michael Schumacher bij het sportwagenprogramma van Mercedes, is vooral bekend als de man die het Duitse merk terug naar de Formule 1 bracht als motorleverancier van McLaren. "Zijn prestaties waren geweldig, ik heb er echt van genoten", stelde Haug in een interview met het Duitse Sky. "Hij toonde in Hongarije enkele beheerste en goed getimede inhaalbewegingen, uit het boekje. Hij is geweldig bezig."

Haug erkent dat Schumacher wel wat kritiek moest verwerken. Als 'zoon van' worden zijn prestaties nog meer onder een vergrootglas gelegd, en bij Prema beschikt hij over het beste materiaal. "Er waren wel wat critici, ja. Maar wat Mick doet in de race is gewoon klasse", vervolgt Haug. "En ik ben vast niet de enige die dat heeft gemerkt."

Als Schumacher de Formule 1 wil bereiken, zijn die prestaties ook welkom. Het is namelijk drummen in de Ferrari Academy. Schumachers teamgenoot, de huidige F3-kampioen Robert Shwartzman, nam meteen een kanonstart en staat fier aan de leiding van de Formule 2. En ook de andere Ferrari-junior Callum Ilott doet mee voor de prijzen. Volgens Haug zal de achternaam van Schumacher ook wel een handje helpen. "Je bereikt de Formule 1 niet alleen maar met talent", weet Haug als geen ander. "Maar ook dankzij je relaties met de constructeurs."