Pourchaire wint chaotische F2-race, Verschoor valt uit

Jack Doohan en Theo Pourchaire deelden de voorste startrij voor de eerste hoofdrace van het nieuwe FIA Formule 2-seizoen, maar het was Jüri Vips die vanaf P3 de beste start maakte en oprukte naar de koppositie. De Est nam de als vijfde gestarte Ralph Boschung in zijn kielzog mee naar P2, voor Doohan en Pourchaire. Richard Verschoor won ook wat posities in de eerste ronde: de Nederlandse winnaar van de sprintrace op zaterdag steeg van P9 naar P7.

Verder naar achteren ging het mis voor Frederik Vesti. De Deense ART-coureur spinde, kon zijn weg niet vervolgen en zorgde daarmee voor een safety car-situatie. Nadat het veld in de vijfde ronde weer was losgelaten, behield Vips de leiding en heroverde Doohan P2 van Boschung. Laatstgenoemde zag even later ook Pourchaire voorbij komen voor de derde stek, terwijl Verschoor na de herstart weer enkele plekken had ingeleverd.

Leider Vips maakte in de dertiende van 31 ronden zijn verplichte pitstop, waarbij hij veel tijd verloor omdat de wissel linksvoor niet verliep zoals gehoopt. Een ronde later werd ook Doohan slachtoffer van een situatie rond zijn pitstop. De bandenwissel bij de Australiër verliep probleemloos, maar bij het uitrijden van de pitstraat maakte hij licht contact met Pourchaire. Daarbij brak Doohan zijn voorvleugel, die hij een ronde later liet vervangen en daardoor veel tijd verloor.

Felipe Drugovich lag op dat moment virtueel aan de leiding, nadat hij een vroege pitstop had gemaakt. De Braziliaanse rijder van MP Motorsport wist de koppositie echter niet vast te houden en viel in het tweede deel van de race terug. Pourchaire was de eerste die Drugovich passeerde en daarmee de basis legde voor zijn overwinning. De 18-jarige Fransman gaf de eerste plek niet meer uit handen en boekte zo zijn derde zege in de FIA Formule 2. Ook een late safety car-situatie en herstart konden de winst van Pourchaire niet meer voorkomen.

Die late neutralisatie was nodig na een incident met Verschoor als slachtoffer. De Trident-coureur was in het tweede deel van de wedstrijd verwikkeld in felle gevechten in het middenveld, onder meer met Roy Nissany en Enzo Fittipaldi. Laatstgenoemde tikte Verschoor in de 27ste ronde in de eerste bocht op het achterwiel. De Nederlander spinde daardoor en viel uit, tot zijn grote woede.

Ook Dennis Hauger kwam niet aan de finish. De Red Bull-junior had een problematische middag. Om te beginnen bleef hij vanaf P15 al staan voor de formatieronde, waardoor hij vanuit de pitstraat moest starten. Tijdens de late safety car-situatie kwam Hauger nieuwe banden halen, maar bij het wegrijden bleek zijn linkervoorwiel nog niet vast te zitten. Hetzelfde overkwam op dat moment Calan Williams, de teamgenoot van Verschoor bij Trident.

Achter winnaar Pourchaire eindigde Liam Lawson als tweede, Vips wist zich met een derde plaats nog uitstekend te herstellen van zijn slechte pitstop. Boschung werd vierde, voor Marcus Armstrong en de teruggevallen Drugovich. Logan Sargeant, Nissany, Jake Hughes en Doohan pakten de laatste punten.

FIA F2 2022 - Bahrein: uitslag hoofdrace