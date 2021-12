Kampioen Piastri probleemloos de beste in laatste F2-race

Zaterdag, in de eerste sprintrace van het weekend in Abu Dhabi, had Oscar Piastri zich al verzekerd van het kampioenschap. Een dag later mocht de Prema-coureur voor de vijfde hoofdrace op rij vanaf pole-position starten, waarmee hij zichzelf de best mogelijke uitgangspositie had gegeven om de kroon te zetten op het puike werk dat hij in 2021 heeft geleverd.

Op weg naar de grid werd het nog wel even spannend voor Piastri. In de pitstraat werd Guilherme Samaia losgelaten op het moment dat de nieuwe kampioen eraan kwam. Een botsing was onvermijdelijk, maar met een beschadigde voorvleugel viel de schade mee voor Piastri. Prema kon het onderdeel op de grid vervangen, zodat de coureur gewoon vanaf pole kon vertrekken.

Dat deed Piastri probleemloos: hij verdedigde zijn koppositie na het doven van de rode lichten met succes en kwam ook daarna niet serieus onder druk te staan. Omdat Piastri al vroeg in de race binnenkwam voor zijn verplichte pitstop (van softs naar mediums) en een aantal coureurs op een alternatieve strategie zat, reed hij zeker niet de volledige 33 ronden aan kop. Maar nadat iedereen nieuwe banden was komen halen, vond Piastri zichzelf weer terug aan de voorkant van het veld. Uiteindelijk won hij met 3,2 seconde voorsprong op nummer twee Guanyu Zhou.

Felipe Drugovich pakte Theo Pourchaire in de slotfase voor de derde plek. Beide coureurs maakten gebruik van de alternatieve strategie: starten op mediums om in de slotfase te kunnen aanvallen op softs. Daarmee versloegen ze Robert Shwartzman, die genoegen moest nemen met de vijfde positie. Dat is voor de Rus wel voldoende om de tweede plek in de eindstand veilig te stellen, voor Zhou.

Achter Dan Ticktum, Marcus Armstrong, Jüri Vips en Ralph Boschung pakte Richard Verschoor het laatste punt. De Nederlander, bij Charouz invaller voor de geblesseerde Enzo Fittipaldi, reed lange tijd buiten de punten, maar ging Jehan Daruvala in de laatste ronde voorbij voor de tiende plaats. Bent Viscaal werd twaalfde op ruim vijf seconden achterstand van Verschoor.

De als tweede gestarte Jack Doohan kwam niet aan de finish. De Australiër had in de eerste ronde een prachtig gevecht met Zhou om P2, maar ging bij het uitkomen van bocht negen van de baan en kwam even verderop tegen de TecPro-baanafzetting tot stilstand. Het leidde tot de eerste en enige safety car-fase van de race.