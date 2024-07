De Formule 2-coureurs moesten iets langer dan gedacht wachten op het groene licht aan het einde van de pitstraat, want door een stevige crash in de Formule 3-kwalificatie - waarin de Nederlander Laurens van Hoepen de pole pakte - moest de vangrail gerepareerd worden. Lang duurde het oponthoud niet, want vier minuten na de oorspronkelijke starttijd mochten de rijders het asfalt op.

Toen eenmaal het licht op groen ging, was het direct druk op de baan. Zelfs met deze warme omstandigheden moesten de rijders alles op alles zetten om de banden goed op te warmen voor het eerste snelle rondje. Alleen het Invicta-duo Gabriel Bortoleto en Kush Maini reed niet direct naar buiten, maar zij volgden de rest van het veld na een paar minuten alsnog.

Na een minuut of tien hadden de meeste coureurs al een zogeheten bankerlap genoteerd, waaronder Pepe Martí. De Spaanse Red Bull-junior kon daarna niet meer meevechten, want hij schoof in de laatste sector voor de tweede keer dit raceweekend van de baan af. Martí liet tot overmaat van ramp de auto ook afslaan, waardoor zijn sessie erop zat. De rode vlag was het gevolg en de auto's reden stuk voor stuk terug de pits in.

Bortoleto was op dat moment de snelste man. De Braziliaan noteerde een 1.30.269 en stond daarmee bijna tweeënhalf tiende los. Zane Maloney - die eerder op vrijdag de snelste was in de training - stond op P2, Victor Martins sloot op de derde plek aan. Richard Verschoor zat er na tien minuten goed bij met een zesde tussentijd. Kampioensleiders Isack Hadjar en Paul Aron stonden op P5 en P7.

Spel om duizendsten

Nadat de auto van Martí was weggehaald en de groene lichten aan het einde van de pitstraat weer aan gingen, was het lange tijd rustig op het circuit. Enkele coureurs waagden een poging - waaronder Maloney op de harde band -, maar echt druk werd het pas met nog twaalf minuten op de klok. De rijders gingen ongeveer in slagvolgorde de baan op voor een volgende poging om de toptijd neer te zetten. Opvallend was dat Trident - waar Verschoor voor rijdt - besloot om de coureurs langer binnen te houden in de zoektocht naar de perfecte window.

Met nog een minuut te gaan was het gevecht om pole wel over, want - ondanks dat er nog een aantal coureurs voor een snelle ronde ging - was de snelste tijd van de dag al genoteerd. Aron was namelijk ruim voor het vallen van de vlag de snelste, net voor Enzo Fittipaldi. De Van Amersfoort-coureur mocht heel even dromen van een pole, maar moest bijna zeven honderdsten toegeven op Aron.

De tweede rij is voor Hadjar en Bortoleto. Martins leverde ook een prima prestatie met een vijfde plaats. Dennis Hauger werd zesde, voor Andrea Kimi Antonelli, Maloney en Maini. Door de tiende plaats van Verschoor is de reversed grid pole voor de sprintrace van zaterdag voor hem.

Uitslag van de Formule 2-kwalificatie op de Hungaroring