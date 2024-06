Aron met miniem verschil naar F2-pole in Barcelona, Verschoor P19

Na een pauze van een aantal weken na de races in Monaco stonden de Formule 2-coureurs om 15.55 uur klaar voor de kwalificatie in Barcelona. Kampioenschapsleider Paul Aron was degene die met het beste gevoel plaatsnam in de auto, want hij was in de training eerder op de vrijdag de snelste. Wel zat nagenoeg het hele veld binnen een seconde, dus op voorhand beloofde het een spannende sessie te worden.

Nadat de eerste rondetijden op de borden stonden, veroorzaakte Taylor Barnard een rode vlag. De AIX-coureur kreeg middenin bocht 9 te maken met een gigantisch moment van onderstuur en was daarna kansloos om de auto op de baan te houden. Voor Barnard betekent dit dat hij beide races vanuit de achterhoede moet beginnen, wat na zijn prima weekend in Monaco een vervelend vervolg van zijn seizoen is. Op dat moment stonden er elf tijden op de borden, met Aron bovenaan. Het MP Motorsport-duo Dennis Hauger en Franco Colapinto volgde, al was het gat met twee tienden vrij groot.

Na de onderbreking ging het hele veld de baan op. Vooral Isack Hadjar maakte op dat moment indruk. De Fransman was razendsnel en was anderhalve tiende sneller dan Aron. Andrea Kimi Antonelli kwam net tekort op Hadjar en sloot op 0,141 seconden aan. De eerste ronde van Verschoor bracht de Nederlander naar P10, wat de reversed grid pole zou opleveren.

Drukte in slotminuten

Met een minuut of acht op de klok reed het hele veld de baan op. De opwarmrondes stonden bol van de inhaalacties, want iedereen wilde de perfecte plek hebben om de laatste snelle ronde aan te gaan. Nadat het veld klaar was met positioneren doken de tijden naar beneden. De ene na de andere coureur stond even bovenaan de tijdenlijsten. Het gat tussen de koplopers was weer bijzonder klein. Aron was uiteindelijk met een 1.24.766 de snelste, Jak Crawford zat daar 0,002 seconde achter en Colapinto daar weer 0,004 achter.

De vierde startplek is voor Gabriel Bortoleto, die net wat sneller was dan Antonelli. Ritomo Miyata snelde naar een zesde plek, voor Joshua Dürksen. Laatstgenoemde hield zodoende de AIX-eer hoog. Juan Manuel Correa werd achtste. P9 ging naar Victor Martins, die net wat sneller was dan Kush Maini. Richard Verschoor had geen topdag en moest het met de negentiende tijd doen.

Uitslag Formule 2-kwalificatie