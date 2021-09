Piastri wint hoofdrace Formule 2 en loopt uit in het kampioenschap

De start van de race verliep vlekkeloos, maar nog in de eerste ronde gingen opeens de gele vlaggen uit. Guilherme Samaia was gespind en stond midden op de baan stil. Direct werd de safety car de baan ingestuurd. De wagen werd geborgen en na de vierde ronde kon het veld weer verder.

Piastri, die vanaf pole was vertrokken, werd direct onder druk gezet door Zhou, maar tot een inhaalactie kwam het niet. Sterker nog, de Chinees werd een paar honderd meter verderop in de Variante della Roggia zelf ingehaald door Liam Lawson.

Achterin het veld waren Bent Viscaal en Richard Verschoor – gestart op de plaatsen achttien en twintig, aan het knokken om positie. Vooral Verschoor deed dat heel behoorlijk, binnen enkele ronden was hij al opgeschoven naar de zestiende stek. Viscaal – gisteren nog op het podium in sprintrace 2 – had het moeilijker en verloor aanvankelijk een positie.

In de achtste ronde moest de safety car opnieuw de baan op: Jüri Vips was stilgevallen en kreeg zijn wagen niet weg. De onderbreking was het sein om massaal de verplichte bandenwissels uit te voeren. Dan Ticktum, die met lichte schade aan de neus rondreed, besloot buiten te blijven en werd de nieuwe leider in de race, gevolgd door Marino Sato en Christian Lundgaard. Voor Sato duurde het feest niet lang, want nog onder de safety car hield zijn auto er plots mee op.

Aan het einde van ronde tien mocht het gas er weer op: Ticktum behield zijn leidende positie, voor Lundgaard, Marcus Armstrong en Piastri. Achter dit kwartet ontspon zich een mooi duel tussen Zhou en Jehan Daruvala. De Chinees trok uiteindelijk aan het langste eind. De nummer twee van het kampioenschap lag nu vijfde met twee plekken voor zich titelconcurrent Piastri, die inmiddels Armstrong had ingehaald. Viscaal schoof in deze fase op naar P14, terwijl Verschoor was weggezakt naar de zestiende plaats.

In de 23ste ronde was er opnieuw een uitvaller: Lawson parkeerde zijn auto op het rechte stuk, vlak bij het uitkomen van de pitstraat en dus was er een nieuwe safety car. Zijn team meldde dat er een probleem was met de brandblusinstallatie aan boord van zijn Hitech-bolide. Het vormde voor Ticktum de aanleiding om snel naar binnen te gaan voor nieuw rubber, waardoor Piastri de leiding kon overnemen. Viscaal en Verschoor profiteerden optimaal en kwamen direct de top-tien binnen (P7 en P8).

In ronde 24 werd het veld weer losgelaten: Piastri wist de leiding te behouden, maar Zhou bleef aandringen. Ticktum was overgestapt van de gele band naar de zachtere en snellere rode compound en wist meteen vier plaatsen te winnen. Een ronde later moest Roy Nissany er aan geloven en niet veel later was Shwartzman de sigaar. De Brit lag nu vijfde en had uitzicht op het podium. Vooraan wist Piastri nog altijd stand te houden tegen Zhou, terwijl Pourchaire en Daruvala op de plaatsen drie en vier rondreden. Die laatste werd in 27ste ronde in de Parabolica slachtoffer van de dadendrang van Ticktum die nu vierde lag. Twee ronden later was het Pourchaire die er aan moest geloven, maar op hetzelfde meldde de wedstrijdleiding dat de Engelsman ‘under investigation’ was omdat hij ‘de aanwijzingen van de wedstrijdleiding’ niet had opgevolgd.

Niet veel later was er drama voor Viscaal. De Nederlander werd in de eerste chicane na het rechte stuk van achteren aangereden door David Beckmann. Daarbij brak de ophanging van het rechter achterwiel van Viscaal af en was het einde wedstrijd voor de coureur uit Albergen. Opnieuw kwam de safety car de baan in. Tot een herstart kwam het niet meer, de race werd achter de safety car afgevlagd en dat betekende een overwinning voor Piastri. Zhou werd tweede, Ticktum derde. Verschoor eindigde uiteindelijk prima op P7.

Uitslag Formule 2 Race 3 - Monza, Italië