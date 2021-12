Piastri wint F2-race, Fittipaldi en Pourchaire naar het ziekenhuis

De start van de Formule 2-hoofdrace op het Jeddah Corniche Circuit moest met bijna een uur worden uitgesteld doordat de vangrails beschadigd waren geraakt na een crash in het voorprogramma. Toen de race eenmaal onderweg volgde er meteen weer een lange onderbreking: Theo Pourchaire kwam bij de start namelijk niet van zijn plek, waarna de stilstaande ART-bolide vol werd geraakt door Enzo Fittipaldi.

Pourchaire en Fittipaldi moesten na de crash allebei worden afgevoerd naar het ziekenhuis in Jeddah, Het is onbekend hoe de coureurs er exact aan toe zijn, al heeft de FIA inmiddels laten weten dat beide rijders bij bewustzijn waren na de crash. Toeschouwers op het circuit van Jeddah melden zelfs dat Pourchaire onderweg naar de ambulance een duimpje opstap naar het publiek.

Na een lange code rood werd de wedstrijd weer hervat middels een rollende start. Polesitter Oscar Piastri hield de leiding voor Prema-teamgenoot Robert Shwartzman, terwijl Ralph Boschung de derde plek in handen had voor Guanyu Zhou. Het zou echter niet lang duren voordat de wedstrijd opnieuw moest worden geneutraliseerd. Een crash van Olli Caldwell en Guilherme Samaia bracht de safety car op de baan, waarna Piastri, Boschung en Zhou de pits indoken voor hun verplichte pitstop. Niet veel later besloot de wedstrijdleiding de race stil te leggen met een rode vlag, waarna het besluit werd genomen om de race niet meer te hervatten.

Door de rode vlag en de gemaakte pitstops was het enige tijd onduidelijk wie de race nou had gewonnen, maar op basis van de regel dat er bij een rode vlag altijd een ronde wordt teruggeteld in het opstellen van de eindklassering, werd Piastri alsnog tot winnaar uitgeroepen. De Australiër vergrootte daarmee opnieuw zijn voorsprong in het kampioenschap, al werden er na afloop slechts halve punten uitgereikt omdat er minder dan de helft van de oorspronkelijke race-afstand was afgelegd.

Prema stelt titel veilig bij de teams

Ondanks de overwinning moet Piastri nog een weekje wachten totdat hij tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi de rijderstitel kan veiligstellen. Het kampioenschap bij de teams werd zondag wel al beslist in Jeddah. Shwartzman kwam achter zijn teamgenoot namelijk als tweede aan de finish, waarmee het Italiaanse team van Prema met een 1-2 het kampioenschap veiligstelde. Boschung maakte het podium compleet, voor Zhou en Felipe Drugovich. Jüri Vips, Christian Lundgaard, Marcus Armstrong, Liam Lawson en Daniel Ticktum maakten de top-tien in Jeddah compleet.

