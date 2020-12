Prema bevestigt Renault F1-talent Piastri voor F2-seizoen 2021

De 19-jarige Piastri debuteerde afgelopen seizoen met Prema in de Formule 3 en pakte prompt de titel. Daarmee dwong hij promotie naar de Formule 2 af. De talentvolle jongeling blijft Prema trouw. Hij wordt daar vermoedelijk de opvolger van Mick Schumacher, die naar alle waarschijnlijkheid de overstap maakt naar het Haas F1 Team. Piastri maakt tijdens de post-season test in Bahrein al zijn debuut in de Formule 2.

“Ik ben ontzettend blij dat ik in 2021 met Prema in het Formule 2-kampioenschap ga rijden”, aldus de Australiër. “We hebben een zeer succesvol 2020 achter de rug en ik hoop op nog een succesvol jaar. Prema heeft dit jaar opnieuw bewezen het te kloppen team te zijn, dus ik ben extreem blij met deze stap.” De tweede rijder van het team wordt op een later moment bekendgemaakt.

Piastri maakt ook al geruime tijd deel uit van het talentenprogramma van het Renault F1 Team. Sinds het binnenhalen van de Formule 3-titel heeft hij al enkele privétests in een ouderejaars Formule 1-bolide afgewerkt. Zo reed hij met de 2018-bolide in Bahrein.