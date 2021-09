Piastri pakt tweede pole-position op rij in de Formule 2

Piastri klokte op The Temple of Speed een snelste ronde van 1.32.199. Daarmee was hij nipt sneller dan Carlin-coureur Daruvala die 1.32.240 liet aantekenen. De Chinees Zhou finishte daar weer vlak achter: 1.32.256.

De 20-jarige Australiër Piastri is bezig aan een prima seizoen in de Formule 2. Hij staat halverwege het seizoen op de eerste plaats in het klassement. Dat heeft hij onder andere te danken aan één overwinning, maar vooral aan zijn constante presteren in de tot dusver vier verreden evenementen. In de vorige ronde - in Groot-Brittannië - pakte hij ook al pole, maar hij kon op Silverstone die goede uitgangspositie niet omzetten in een overwinning.

De Nederlandse troeven Bent Viscaal en Richard Verschoor kwamen in Italië niet verder dan P18 en P20.

De eerste Formule 2-race op het Autodromo Nazionale di Monza start zaterdag om 08.50 uur. Later op de dag om 14.45 uur, volgt race 2 en zondag is de derde race. Die start om 10.25 uur. De kwalificatie van vrijdag bepaalt de startvolgorde voor de afsluitende race op zondag. De top-tien van de kwalificatie begint zaterdag in omgekeerde volgorde aan de eerste race. Dankzij zijn tiende tijd mag David Beckmann die race dus van pole aanvangen.

Uitslag kwalificatie FIA Formule 2 - Monza