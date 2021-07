Piastri pakt allereerste Formule 2-pole, Verschoor knap derde

In het voorprogramma van de Britse Grand Prix wordt dit weekend op het circuit van Silverstone de vierde ronde van het Formule 2-seizoen verreden. Nadat Dan Ticktum eerder op de dag voor eigen publiek nog de snelste tijd had genoteerd in de vrije training, begon Felipe Drugovich als snelste aan de kwalificatie. Na de eerste pogingen stond de coureur van UNI-Vrtuosi bovenaan de tijdenlijsten, terwijl ook Richard Verschoor met een tweede tijd direct de smaak te pakken had op het circuit in Northamptonshire.

Na tien minuten legde Oscar Piastri de lat op een 1.39.854, waarmee hij als eerste rijder onder de 1.40 dook. De Australiër was bijna een halve seconde sneller dan Ticktum, die op dat moment de tweede tijd achter zijn naam had staan.

Shwartzman in het grind

Na een bezoekje aan de pits voor een verse set banden keerde het hele veld 12 minuten voor het einde weer terug op de baan. In zijn laatste poging spinde Robert Shwartzman echter van de baan, waarna hij met zijn Prema in de grindbak kwam te staan bij Stowe. De Rus zorgde daarmee voor een rode vlag en een vroegtijdig einde van de kwalificatie, waardoor de pole-position voor zijn teamgenoot een feit was. De 1.39.854 van Piastri was in het tweede deel van de kwalificatie namelijk niet meer verbeterd, wat de Australiër zijn allereerste pole in de Formule 2 opleverde.

Op twee tienden van Piastri reed klassementsleider Guanyu Zhou de tweede tijd, terwijl Richard Verschoor namens het eveneens Nederlandse MP Motorsport een keurige derde tijd liet noteren. De coureur uit Benschop deelt daardoor zondag tijdens de hoofdrace in Silverstone de tweede startrij met thuisrijder Ticktum, die genoegen moest nemen met de vierde tijd. Theo Pourchaire – die tijdens het vorige raceweekend in Baku nog zijn arm brak – kwalificeerde zich als vijfde, voor Drugovich en de onfortuinlijke Shwartzman.

Lundgaard op pole voor eerste sprintrace

Christian Lundgaard eindigde de kwalificatie op de tiende plaats, wat hem de pole-position oplevert voor de eerste race op zaterdag wanneer de top-tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde zal vertrekken. Juri Vips – die een negende tijd klokte – zal naast Lundgaard als tweede mogen vertrekken.

De startopstelling voor de tweede race op zaterdagmiddag wordt bepaald aan de hand van de uitslag van de eerste sprintrace. Ook dan zal de top-tien weer in omgekeerde volgorde vertrekken. De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag, waarin ook de meeste punten zijn te verdienen. Bent Viscaal zal deze race als zeventiende aanvangen.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Silverstone