Piastri verstevigt klassementsleiding met vierde F2-pole op rij

Na een korte onderbreking wordt het Formule 2-seizoen 2021 deze weken in het voorprogramma van de Formule 1 afgesloten met een double-header in Saudi-Arabië en Abu Dhabi. Prema-coureur Oscar Piastri arriveerde deze week als klassementsleider in Saudi-Arabië en heeft vrijdag nogmaals zijn favorietenrol bevestigd door in Jeddah de pole-position, en daarmee vier bonuspunten te scoren.

Op het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit lag ART’s Theo Pourchaire op koers voor pole-position, totdat de Fransman in de slotminuten van de kwalificatie nog de beide Prema-coureurs onder zijn eigen tijd door zag duiken. In de slotminuten snelde Pourchaire naar de snelste tijd dankzij een 1.41.218, totdat Piastri er mede dankzij een razendsnelle eerste sector 0.340s onderdoor dook. De 1.40.878 leverde hem zijn vierde opeenvolgende pole-position op.

Piastri deelt de eerste startrij van de hoofdrace dit weekend met Prema-stalgenoot Robert Shwartzman, die in de slotminuten ook nog de tijd van Pourchaire verbeterde. Op +0.165s achterstand moest de Rus echter genoegen nemen met de tweede stek. Achter Pourchaire maakten Christian Lundgaard en Felipe Drugovich de top-vijf compleet.

Piastri’s titelrivaal Guanyu Zhou kwam in de kwalificatie niet verder dan de zesde stek. De toekomstig Formule 1-coureur van Alfa Romeo kwam 0.472s tekort voor de snelste tijd en kijkt in de strijd om het kampioenschap nu tegen een achterstand aan van 40 punten.

Lawson op pole voor Race 1

Red Bull-junior Liam Lawson klokte de tiende tijd, wat hem de eerste startplek oplevert voor de eerste Formule 2-race van het weekend op zaterdag, waar de top-tien van de kwalificatie in omgekeerde volgorde zal vertrekken. Bent Viscaal zal de eerste sprintrace op zaterdag en de hoofdrace op zaterdag als veertiende moeten aanvangen. De Trident-coureur kwam in de kwalificatie iets meer dan een seconde tekort op de pole-tijd van Piastri.

Uitslag Formule 2-kwalificatie Saudi-Arabië