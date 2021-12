Piastri dichtbij F2-titel na zege in Jeddah, Viscaal tweede

Bent Viscaal had met zijn tiende plek in de openingsrace aanvankelijk de reverse-grid pole voor de tweede sprintrace, maar de Nederlander werd uiteindelijk nog als negende geklasseerd na een tijdstraf voor Jehan Daruvala. De Indiër zakte daardoor in de einduitslag van race 1 van de vijfde plaats terug naar de tiende plek, wat hem wel de eerste startplek opleverde voor de tweede sprintrace.

Chaos bij de start

Bij de start van race 2 kwam Daruvala goed van zijn plek, waardoor hij voor de van P2 vertrokken Viscaal als leider de eerste bocht indook. Verder naar achteren zorgde de nodige chaos in de eerste bocht echter meteen voor een vroegtijdig einde van de race voor vier coureurs. Debutant Clement Novalak verremde zich voor de eerste bocht en ramde daardoor de auto van Marcus Armstrong, die eerder op de dag nog de eerste race had gewonnen. Armstrong botste daardoor ook tegen de auto van landgenoot Liam Lawson, maar in tegenstelling tot Novalak en Armstrong kon de Red Bull-junior wel zijn weg vervolgen. Ondertussen was het aan de buitenkant van de bocht ook misgegaan voor Guilherme Samaia en Ralph Boschung.. Het zorgde meteen voor vier uitvallers en een eerste uitruk van de safety car.

Nadat de chaos eenmaal was opgeruimd voerde Daruvala het veld aan bij de herstart. Viscaal had in de openingsronde nog twee plekken verloren aan Oscar Piastri en Christian Lundgaard, waardoor hij de herstart als vierde aanving. Het racen duurde welgeteld één rondje voordat de safety car weer de baan op werd gestuurd. Deze keer was een aanvaring tussen Jüri Vips en Felipe Drugovich op start/finish de aanleiding.

Tijdstraffen komen Daruvala en Lundgaard duur te staan

In de achtste ronde werd de baan weer vrijgegeven, maar bij de herstart ging het meteen mis voor Daruvala. De leider verremde zich voor de eerste bocht en moest rechtdoor, terwijl ook Lundgaard de baan moest afsnijden tijdens een gevecht met Viscaal. Beide coureurs kregen voor het overschrijden van de baanlimieten een tijdstraf van vijf seconden.

Ondanks het feit dat Piastri eigenlijk alleen maar in het spoor van Daruvala hoefde te blijven om de race te winnen, besloot de Australiër in de aanval te gaan bij de leider. Met nog zes ronden te gaan slaagde Piastri in zijn plan en pakte hij de eerste plek af van de klassementsleider, alvorens Daruvala zich terugvocht in de eerste bocht. Drie ronden later hield de inhaalactie van Piastri wel stand, waarna de zege van de Australiër geen moment meer in gevaar kwam. De vierde overwinning van het seizoen was helemaal binnen toen Lawson twee ronden voor het einde spinde en in de muur eindigde. Die crash zorgde opnieuw voor een safety car, waarachter de race uiteindelijk ook zou eindigen.

Achter de groengekleurde Aston Martin kwam Piastri na een incidentrijke race als eerste over de eindstreep, wat hem de overwinning en een comfortabele voorsprong van 47 punten oplevert in het kampioenschap. Daruvala en Lundgaard kwamen als tweede en derde over de finish, maar vanwege de tijdstraffen zakten beide rijders terug naar respectievelijk de veertiende en vijftiende plaats. Viscaal profiteerde en schoof op naar de tweede plek, waarmee hij zijn beste resultaat in de Formule 2 evenaarde. De coureur uit Albergen mocht voor de tweede keer dit jaar naar het podium, nadat hij eerder dit seizoen ook in Monza al tweede was geworden.

Prema-coureur Robert Shwartzman maakte het podium compleet, en nam in het kampioenschap tevens de tweede plaats over van Guanyu Zhou. Dan Ticktum werd als vierde geklasseerd voor debutant Jack Doohan. Theo Pourchaire knokte zich naar de zesde plek, gevolgd door Enzo Fittipaldi en de opnieuw matig scorende Zhou.

Zondag mag Piastri vanaf pole-position gaan jagen op zijn vijfde overwinning van het seizoen en de Formule 2-titel. De hoofdrace in Jeddah gaat om 15.25 uur Nederlandse tijd van start. Viscaal zal die race als veertiende moeten aamvamgen.

Uitslag Formule 2 Jeddah - Race 2