Met Enzo Fittipaldi op pole en de Nederlanders Richard Verschoor en Niels Koolen ver achterin het veld begon de Formule 2 om 14.15 uur aan de sprintrace. In eerste instantie kwam iedereen aardig weg, maar nog voordat de eerste chicane werd bereikt was het klaar voor Oliver Goethe. De Duitser neemt het plekje van de naar Williams vertrokken Franco Colapinto de rest van het seizoen over, maar lag er in zijn debuutrace vroeg uit. De Duitser had dat te danken aan een slordige actie van Zak O'Sullivan, die nogal rigoureus instuurde. Door de touché schoot Goethe vrij stevig de muur in, maar kon ongeschonden uitstappen. Ook toekomstig Mercedes F1-coureur Andrea Kimi Antonelli was betrokken bij het incident, maar hij kon na het halen van een nieuwe neus zijn weg alsnog vervolgen.

Pepe Martí was de grote winnaar van de openingsfase. De Spanjaard in dienst van Campos snelde van P3 naar P1. De koppositie had de Spanjaard te danken aan een foutje van Fittipaldi, die in de chicane zijn rempunt miste. Verschoor en Koolen profiteerden van het getouwtrek vooraan, waarbij eerstgenoemde drie plekken en laatstgenoemde twee plekken opschoof.

Bij de herstart droomde Fittipaldi even van het terugveroveren van P1, maar hij verremde zich stevig. Martí schoot er weer voorbij, waarna ook Victor Martins en Oliver Bearman Fittipaldi passeerden. Koolen zag Antonelli al langszij komen, terwijl Verschoor een plek aan de achteraan gestarte Gabriel Bortoleto verloor.

Martí zakt weg

Martí had het tempo aardig te pakken, maar Bearman en Martins hadden net iets meer snelheid. Bearman ging er een ronde na de herstart voorbij, terwijl in ronde acht ook Martins Martí aan de zegekar bond. Vooral Bearman gaf daarna flink wat gas, want hij liep verder en verder weg. Opvallend was dat kampioenskandidaten Isack Hadjar en Bortoleto niet in het spel voorkwamen. Zij reden de hele race niet in de buurt van punten.

Terwijl in de strijd voor dat laatste puntje stevig werd gevochten, was het vooraan geen centje pijn voor Bearman. De PREMA-coureur hield zijn voet goed op het gas en hield Martins op ongeveer twee seconden. Joshua Dürksen - teamgenoot van Koolen - lag op P3 en had op zijn beurt een aardige voorsprong op Fittipaldi. Laatstgenoemde coureur moest het verremmen in de openingsfase bekopen en moest hopen dat hij zijn vierde plek vast kon houden. Zane Maloney en Jak Crawford waren uiteindelijk te snel.

Maloney kreeg in ronde 19 nog Paul Aron op bezoek in de eerste chicane. Dat leverde een gebroken voorvleugel op bij Aron, die daardoor zijn punten vergooide. Het hele veld - inclusief de te langzaam rijdende Koolen - reden Aron voorbij. Het incident was een echt race-incident, dus er werd niet ingegrepen door de stewards. Aron ging nog even naar de pits voor een nieuwe voorvleugel, maar zijn race zat erop.

Bearman sloot de 21 ronden tellende sprintrace als snelste af, voor Martins en Dürksen. Martí pakte P4, vlak voor Maloney, Crawford en Fittpaldi. Het laatste puntje is voor Hauger. Verschoor kende een lastige race en werd veertiende, Koolen kon geen vuist maken en werd negentiende.

Uitslag Formule 2-sprintrace Monza