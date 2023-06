Bearman wint F2-hoofdrace in Barcelona, Verschoor tiende

Oliver Bearman veroverde vrijdag in de kwalificatie zijn tweede pole-position van het seizoen, door Enzo Fittipaldi met een verschil van 77 duizendste van een seconde te verslaan. Achter Bearman en Fittipaldi stonden Jack Doohan en Ayumu Iwasa op de tweede startrij, rij drie was voor Theo Pourchaire en Dennis Hauger. Victor Martins, klassementsleider Frederik Vesti, Jak Crawford en Amaury Cordeel completeerden de top-tien, Richard Verschoor vertrok vanaf P11.

Na het doven van de rode lichten kwam Iwasa uitstekend weg vanaf de vierde positie. De Japanner ging met Bearman en Fittipaldi driedik op de eerste bocht af. Daarbij ging Fittipaldi, die zich aan de buitenkant bevond, wijd in bocht 1 en dus moest hij links van het paaltje blijven op zijn weg terug de baan op. Desondanks behield Fittipaldi de tweede plek, achter leider Bearman. Iwasa verloor, ondanks zijn goede start, wat posities in het gedrang. Hij sloot achter Pourchaire en Doohan aan op P5, terwijl Verschoor een plek kwijtraakte en twaalfde lag in de openingsfase.

De eerste ronden van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliepen rustig. Aan het einde van de negende ronde waren Pourchaire en Iwasa de eerste coureurs van de kopgroep die binnenkwamen voor hun verplichte pitstop. Fittipaldi, Doohan en Hauger deden dat een ronde later, leider Bearman wachtte tot de dertiende omloop. De 18-jarige Brit behield de (virtuele) leiding, gevolgd door Fittipaldi, Pouchaire, Iwasa en Doohan.

Na de pitstops van de kopgroep bestond de top-vier uit Martins, Vesti, Crawford en Verschoor. Het viertal zat op de alternatieve strategie met een start op de harde band en een late wissel naar softs. In ronde 26 had iedereen zijn pitstop gemaakt, waardoor de daadwerkelijke koppositie terug was bij Bearman, voor Fittipaldi, Iwasa en Doohan. Martins en Vesti reden respectievelijk vijfde en zesde, maar hadden nieuwere banden dan de top-vier. Hetzelfde gold voor Verschoor op de dertiende plek.

Martins en Vesti konden dus op jacht naar de top-vier, waardoor een interessante slotfase ontstond. Daarin reed Bearman zonder problemen naar de winst, maar daarachter werkte Martins zich ten koste van Doohan en Iwasa op naar de derde plek. De Fransman vond nog aansluiting bij Fittipaldi, maar wist de Braziliaan niet te verdringen van de tweede plek. Achter Bearman, Fittipaldi en Martins hield Iwasa Vesti nipt achter zich in het gevecht om de vierde plek. Doohan werd zesde, gevolgd door Pourchaire en Hauger. Arthur Leclerc finishte als negende, Verschoor werkte zich in de slotfase met nieuwe banden op tot P10 en pakte zo het laatste punt.

Vesti blijft aan de leiding in het klassement. De Deen heeft 110 punten, elf stuks meer dan nummer twee Pourchaire. Iwasa staat derde met 82 punten, Bearman steeg naar rang vier en heeft nu zeventig punten. Verschoor bezet met vijftig punten plek zes.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace in Barcelona: