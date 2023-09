Bearman wint chaotische Formule 2-hoofdrace op Monza

Theo Pourchaire vertrok in de hoofdrace op Monza vanaf pole-position, maar slaagde er niet in als leider door te komen na de eerste ronde. De Fransman kwam nog wel goed van zijn plek, maar de als tweede gestarte Oliver Bearman zette hem meteen onder druk. In eerste instantie leek Pourchaire stand te houden, Bearman sloeg echter toe in de Curva Grande en ging Pourchaire richting de Variante della Roggia definitief voorbij.

Daarachter ging het mis tussen Roman Stanek en Frederik Vesti. Stanek was met Victor Martins in gevecht om P3, een duel dat laatstgenoemde in zijn voordeel besliste. Bij het uitkomen van de Variante della Roggia ging Stanek direct naar rechts, waardoor Vesti in het gras belandde. De Deen verloor de controle over zijn auto en spinde de muur in. “Hij drukte me zo in de muur”, mopperde Vesti via de radio. De stewards waren het met hem eens en legden Stanek een tijdstraf van vijf seconden op.

Ondertussen stond ook Clement Novalak naast de baan in Lesmo 2, na een aanvaring met Amaury Cordeel. Het uitvallen van Vesti en Novalak bracht de safety car in stelling. De herstart volgde in de vierde ronde, maar de safety car kon in de zevende omloop weer naar buiten. Ditmaal was Arthur Leclerc de controle over zijn DAMS verloren bij het aanremmen voor de eerste bocht. Om zijn voorganger te ontwijken, koos hij het gras. Daarop spinde de Monegask op hoge snelheid, om uiteindelijk tot stilstand te komen in de piepschuim blokken op de uitloopstrook.

De nieuwe neutralisatie was voor vrijwel het hele veld aanleiding om de verplichte pitstop te maken. Daarbij behield Bearman de (virtuele) leiding nipt voor Pourchaire, al ging dat mogelijk gepaard met een unsafe release. De stewards bekeken het voorval, maar besloten geen straf uit te delen. Achter Bearman en Pourchaire waren Kush Maini en Richard Verschoor opgeschoven naar (virtueel) P3 en P4. Verschoor kreeg echter wél een tijdstraf van vijf seconden wegens een unsafe release.

Jack Doohan, Ayumu Iwasa en Jehan Daruvala waren op de hardere band gestart, kwamen niet binnen en vormden dus de daadwerkelijke top-drie. Bij de herstart in de twaalfde ronde pakte Iwasa na een fraai gevecht de koppositie, terwijl het in de achterhoede opnieuw mis ging. Roy Nissany tikte Zane Maloney aan op het rechte stuk van start/finish, waarbij laatstgenoemde op hoge snelheid crashte. De coureur van Barbados kon uitstappen, maar leek wel wat pijn te hebben. Nissany moest zijn actie bekopen met een drive through-penalty.

Door de crash van Maloney kon de safety car weer de baan op, waarbij het veld door de pitstraat werd geleid, zodat de marshals ongestoord de rommel konden opruimen op het rechte stuk van start/finish. Iwasa, Daruvala en Doohan maakten meteen van de gelegenheid gebruik om een pitstop te maken. Voor de herstart in de zestiende ronde voerde Bearman het veld weer aan, gevolgd door Doohan, Pourchaire, Daruvala, Maini, Verschoor, Martins, Jak Crawford, Dennis Hauger en Iwasa.

Na de herstart had Martins Crawford en Verschoor al snel te pakken, maar even later moest hij de strijd staken. Zijn DRS was open blijven staan, waarop hij de ‘meatball’-vlag te zien kreeg en moest opgeven in de pitstraat. Het bleef opnieuw niet heel lang groen, want in de 23ste ronde belandde Maini naast de baan en was er weer een safety car nodig. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd ook geneutraliseerd, omdat er zelfs een vijfde safety car-fase nodig was, nadat Crawford in de slotfase naast de baan was komen te staan.

Bearman hield zijn hoofd koel in de chaos en won. Iwasa profiteerde in de slotronden waarin wel onder groen werd gereden van zijn verse banden en werd tweede, Pourchaire completeerde het podium en vergrootte zo zijn voorsprong op Vesti in het klassement. Verschoor kwam als vierde over de streep, maar viel door zijn tijdstraf terug tot P13. Enzo Fittipaldi profiteerde en werd vierde, voor Hauger, Doohan en Daruvala. Cordeel werd achtste, Ralph Boschung en Stanek completeerden de top-tien pakten de laatste punten.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Monza: