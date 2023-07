Het werd een bijzondere kwalificatie. Op een opdrogende baan reden de coureurs op droogweerbanden naar buiten, maar Joshua Mason bracht het hele veld in onzekerheid. De Engelsman spinde in zijn outlap al van de baan af, waarna de rode vlag gezwaaid werd. Alle coureurs moesten, met de dreiging van regen, de pits weer in en wachtten af wanneer zij hun kwalificatie konden vervolgen.

Nadat de rode vlag ingetrokken werd, reden bijna alle coureurs direct naar buiten. Het was nog droog in de Ardennen, maar dat zou niet van lange duur zijn. Al in de eerste vliegende ronde begon het in de derde sector te regenen. Het Prema-team met Oliver Bearman en Frederik Vesti noteerde de eerste rondetijden en was daarmee spekkoper. Zij mogen de hoofdrace van zondag als eerste en tweede starten. Victor Martins staat op een seconde in de tijdenlijsten, maar werd wel derde. Zane Maloney start zondag vanaf plek vier, voor titelkandidaat Théo Pourchaire. Dennis Hauger mag de hoofdrace van plek zes starten, Ralph Boschung zette de zevende tijd neer. Enzo Fittipaldi completeert de top acht.

Richard Verschoor kon met zijn Van Amersfoort-auto de negende tijd noteren. Daarmee mag de 22-jarige Nederlander de sprintrace van zaterdag vanaf plek twee starten, voor hem start Jehan Daruvala.

Wets

Een handvol coureurs waagde de gok om met regenbanden de baan op te gaan. Dat bleek de verkeerde keuze te zijn. Onder andere Kush Maini, één van de revelaties van het seizoen, reed op wets naar buiten, maar moet door die gok zondag vanaf plek negentien aan de hoofdrace beginnen. Juan Manuel Correa en Amaury Cordeel hadden ook op nat weer gegokt, maar voordat zij een tijd op de borden konden zetten regende het al zo hard dat rijden eigenlijk niet meer mogelijk was. Zij hebben uiteindelijk geen tijd genoteerd.

De laatste twintig minuten van de half uur durende sessie werden uitgezeten door de coureurs, het was simpelweg te nat om de baan op te gaan. Zo bleef de actie voor de aanwezige fans beperkt tot een kleine tien minuten.