Bearman pakt indrukwekkende dubbel in Baku, Verschoor negende

Pole-sitter Oliver Bearman had op het bewolkte Baku City Circuit een uitstekende start en behield de leiding. Wonder boven wonder verliep de openingsronde geheel probleemloos voor het hele veld. Victor Martins was met drie gewonnen plaatsen de grootste winnaar van de openingsronde; hij sprong van de achtste naar de vijfde plek.

In ronde 3 van de 29 nam Sauber-junior Théo Pourchaire al de leiding over van Bearman en probeerde weg te rijden van de Britse Prema-coureur, maar slaagde daar dankzij de DRS niet in. Bearman sloeg een ronde later terug en noteerde meteen de snelste raceronde, goed genoeg om Pourchaire tot buiten de DRS te duwen. Het strategische schaakspel begon al vroeg, met pitstops voor Frederik Vesti, Jehan Daruvala, Arthur Leclerc en Ralph Boschung in ronde 6. Zij ruilden de zachte band in voor de mediums. Twee ronden later volgden raceleider Bearman, Pourchaire, Dennis Hauger, Zane Maloney, Richard Verschoor en Clement Novalak.

In ronde 10 tekende Brad Benavides voor de eerste onderbreking van de race. De Amerikaan schoot rechtdoor in bocht 4, probeerde zijn Charouz om te keren maar tikte daarbij op knullige wijze de muur. Het resulteerde in een korte virtual safety car-fase. Voor Ayumu Iwasa, die door zijn alternatieve strategie halverwege de race tweede lag, ging het weekend van kwaad tot erger. De Red Bull-junior viel zaterdag uit en kreeg in de hoofdrace een tijdstraf van vijf seconden voor het niet naleven van de virtual safety car-regels. Ook Daruvala kreeg een tijdstraf: hij kwam na een uitstapje onveilig terug de baan op en kreeg tien seconden aan zijn broek.

Vooraan had Bearman alles onder controle, al kwam de Brit wel in de buurt van een uitvalbeurt na contact met de muur in bocht 15. Isack Hadjar en Iwasa waren de enige coureurs op een alternatieve strategie; Hadjar kwam met vijf ronden te gaan binnen om op de zachte band de aanval in de laatste ronden te openen. Daarna kwam Iwasa binnen, maar voor de kampioenschapsleider werd het met de veertiende plek een lastige uitdaging om goede punten te scoren.

Na 29 ronden was het opnieuw Bearman die zegevierde op de straten van Baku. De Prema-coureur had een ruime voorsprong op Red Bull-junior Enzo Fittipaldi, die het in de laatste ronden aan de stok had met Pourchaire. Dat leidde op de streep nog wel tot een spannend moment, aangezien Bearman al afremde om de zege te vieren terwijl Fittipaldi en Pourchaire tot de streep om de tweede plaats streden. Martins kwam net tekort om op het podium te eindigen. Verschoor begon van de tiende plaats en kwam als negende over de streep, wat de Nederlander twee punten oplevert.

Uitslag Formule 2 Baku - Hoofdrace