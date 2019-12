De Vries over F2-afscheid: “Jammer dat we het niet mooi konden afsluiten”

“Het is zeer moeizaam verlopen”, blikt De Vries tegenover Motorsport.com terug op zijn laatste weekend in de Formule 2. “Vanaf het eerste moment waren we niet echt competitief. Ik denk dat we er in de kwalificatie wel enigszins bij zaten, maar het was niet een perfect rondje. We hadden gewoon net niet genoeg snelheid, dus dan ben je een beetje aan het forceren. Dan maak je wat foutjes en zit het er gewoon net niet in.”

“In beide wedstrijden waren we duidelijk totaal niet competitief”, stelt de 24-jarige coureur uit Sneek vast. “Ik denk dat het niet eens met bandendegradatie te maken had. We waren vanaf de eerste ronde gewoon niet competitief.” Op de vraag of dit met de afstelling van de auto te maken had, antwoordt hij: “Dat weten we niet. Anders hadden we het lek na de eerste race natuurlijk al boven gehad. Maar er was een probleem, laten we dat voorop stellen. Natuurlijk kan het een keer gebeuren dat je niet competitief bent, maar ik denk dat wel duidelijk was dat hier sprake was van een groter probleem. Het is jammer dat we het hierdoor niet mooi hebben kunnen afsluiten. Maar laten we het van ons afzetten en ons de mooie momenten herinneren. We zijn kampioen geworden, en dat pakt niemand ons meer af.”

Het puntloze weekend in Abu Dhabi deed De Vries nog eens beseffen dat het binnenhalen van het F2-kampioenschap niet zomaar een prestatie is. “Het deed me wel realiseren dat het erg knap is wat we gerealiseerd hebben”, zegt de ART-rijder op de vraag of hij ergens ook opgelucht is dat een dergelijk weekend zich niet eerder in het seizoen heeft voorgedaan. “De Formule 2 is gewoon extreem moeilijk. Het is een heel competitieve klasse die onvoorspelbaar is en waarin kleine verschillen voor grote verschillen zorgen, zeker met de banden die hier worden gebruikt. Dus ja, ik was wel opgelucht dat het kampioenschap al in de pocket was. Dat de titel al binnen was, neemt overigens niet weg dat we hier een goede prestatie wilden neerzetten. Maar we waren dus gewoon niet competitief genoeg.”

Geen winterpauze

Een rustige winter zit er niet in voor De Vries. De Nederlander is eind november namelijk al aan zijn volgende race-avontuur begonnen: de Formule E. In Saudi-Arabië reed De Vries zijn eerste races in het elektrische kampioenschap bij het eveneens debuterende Mercedes-fabrieksteam. Nadien waren er lovende woorden voor de Friese coureur van Mercedes-Benz Motorsport-baas Toto Wolff, die ook aanwezig was bij de Diriyah ePrix. De Vries geeft aan zelf eveneens tevreden te zijn met zijn Formule E-debuut en blij te zijn met de complimenten van de Oostenrijker. Tegelijkertijd beseft hij dat hij het zich niet kan permitteren om achterover te leunen. De Vries, die later deze maand eerst nog een afspraak in het World Endurance Championship heeft alvorens het Formule E-seizoen in januari verder gaat in het Chileense Santiago: “Het is mooi dat we goed zijn begonnen, maar we moeten blijven presteren om onze carrière voort te kunnen zetten en mee te blijven doen.”