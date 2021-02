Nieuwe opzet Formule 2-weekend bezorgt coureurs ‘meer stress’

In de laatste opstapklasse voor de Formule 1 worden vanaf dit jaar drie races per weekend afgewerkt. Op zaterdag vinden twee sprintraces van 120 kilometer (45 minuten) plaats, waarna op zondag een hoofdrace van 170 kilometer (60 minuten) wordt afgewerkt. De startvolgorde voor de eerste sprintrace op zaterdag wordt bepaald in een kwalificatiesessie op vrijdag, waarbij de top-tien in omgekeerde volgorde van start gaat. De uitslag van de eerste sprintrace dient als grid voor de tweede krachtmeting, waarbij de top-tien nogmaals wordt omgedraaid. Voor de startopstelling voor de hoofdrace op zondag wordt vervolgens teruggegrepen naar de uitslag van de kwalificatie op vrijdag.

Net als voorgaande jaren wordt de coureur die op vrijdag de pole pakt, beloond met vier punten. In de twee sprintraces op zaterdag worden er punten uitgereikt aan de coureurs die in de top-acht finishen (15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). Voor de hoofdrace op zondag hanteert men dezelfde puntenverdeling als in de Formule 1 (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1).

“Het gaat volgens mij behoorlijk interessant worden voor de mensen die kijken. En voor ons wordt het iets meer stressen”, zegt Zhou, die voor UNI Virtuosi aan de start verschijnt. “Ik ben er nog steeds niet uit of het nu beter is om voor de pole te gaan in de kwalificatie of voor P10. Ik denk dat ik voor de vier extra punten voor de pole zal gaan.” Zhou verwacht een spannender kampioenschap nu er elk weekend meer punten te verdienen zijn. “Ik denk dat het dichter bij elkaar komt te zitten in het kampioenschap. Je kan je geen slechte kwalificatie meer veroorloven, of een technisch probleem in een van de races.”

Ondanks dat er in 2021 meer geracet wordt, verwacht regerend Formule 3-kampioen Oscar Piastri, die bij Prema in de F2 debuteert, dat de coureurs die goed zijn in kwalificeren nog altijd in het voordeel zijn. “Om eerlijk te zijn wordt de kwalificatie er niet anders van. Je wil nog steeds degene zijn die op pole-position staat”, aldus de Australiër. “De hoofdrace is uiteindelijk nog steeds meer punten waard. Plus je krijgt die vier punten voor de pole.”

“Het is interessant hoe ze het gedaan hebben. Vooral voor de eerste race op zaterdag”, vervolgt Piastri, die deel uitmaakt van het talentenprogramma van Alpine. “Als je de pole pakt, uit de problemen blijft in de eerste race en vervolgens de tweede race op pole kan beginnen dankzij de omgekeerde grid, dan heb je twee races waarin je vooraan start, en dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Volgens mij is het nu nog steeds zo dat coureurs die goed zijn in kwalificeren, in het voordeel zijn. Het wordt behoorlijk spannend allemaal.”

ART Grand Prix-coureur Christian Lundgaard verwacht dat de nieuwe puntenverdeling gunstig kan uitpakken voor de teams in de middenmoot. “Het zal een beetje gek voelen om de training te doen, daarna te kwalificeren en vervolgens naar een andere plek te gaan als je in de top-tien staat”, stelt de Deen, die aan zijn tweede volledige seizoen begint. “Dit geeft de teams in de middenmoot een kans om mee te doen en races te winnen. Maar het beloont ook de rijders die consistent zijn, en dat is iets wat ik de laatste jaren een beetje miste. Als je elke race in de top-drie of top-vijf eindigt, scoor je steeds goede punten en zal je er richting het einde van het seizoen goed voor komen te staan voor het kampioenschap.”

Het nieuwe Formule 2-seizoen begint in het laatste weekend van maart in Bahrein.