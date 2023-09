Nieuwe Formule 2-auto gepresenteerd tijdens F1-weekend Monza

De donderdag is normaliter de mediadag voor Formule 1-coureurs, al zullen de Formule 2-coureurs in Monza ook met bovenmatige interesse hebben gekeken naar de traditionele aftrap van het raceweekend. In de paddock van Monza is namelijk de nieuwe bolide voor de hoogste opstapklasse onthuld. De nieuwe Formule 2-creatie zal volgend jaar debuteren en tot en met het seizoen 2026 worden gebruikt, waarbij de optie is besproken om er nog drie jaren aan vast te plakken.

De nieuwe Formule 2-auto volgt de bolide op die al sinds 2018 wordt gebruikt. Het chassis komt nog altijd van Dallara, maar is wel compleet vernieuwd en doet veel meer aan de nieuwe generatie Formule 1-auto's denken. Zo is het bodywork ingrijpend onder handen genomen en is de nieuwe voorvleugel duidelijk geïnspireerd op de Formule 1. "Op deze manier hebben we de auto zo dicht mogelijk bij de Formule 1 proberen te brengen. Dat geldt zowel voor de veiligheid, als ook voor de aerodynamica", liet Bruno Michel tijdens de officiële autopresentatie in de paddock weten.

Wie de nieuwe auto bekijkt, ziet vooral dat de nieuwe achtervleugel nogal in het oog springt. De achtervleugel heeft een andere vorm dan in de koningsklasse van de autosport en moet onder meer leiden tot een grotere delta bij het openen van de DRS. Dat laatste is om de amusementswaarde te vergroten. "We hebben twee hoofddoelen in F2: het eerste doel is natuurlijk om coureurs klaar te stomen voor de Formule 1, maar het tweede doel is om altijd close racing te hebben. Ook daar hebben we vol op ingezet, het hoort immers bij het DNA van de Formule 2", vervolgt Michel. De DRS is overigens ook interessant voor de Formule 1. Zo kijkt de FIA in F2 of de DRS-delta een succes is en kan dat eventueel worden meegenomen in de F1-auto van 2026.

De nieuwe auto wordt aangedreven door een 3.4 liter Mecachrome turbomotor, die in 2024 op 55 procent duurzame brandstoffen gaat lopen. Dat aandeel zal gaandeweg worden opgevoerd, om uiteindelijk op volledig duurzame brandstof te gaan rijden - net zoals de Formule 1 dat wil onder de nieuwe regelgeving van 2026. De nieuwe F2-auto heeft al een succesvolle shakedown achter de rug met Tatiana Calderon achter het stuur in Varano. In de komende maanden zal regerend F2-kampioen Felipe Drugovich nog een testprogramma afwerken voorafgaand aan het officiële debuut in 2024.